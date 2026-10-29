DSDS-Gewinner Christian Jährig trennt sich von Ralph Siegel

Christian Jährig schlägt beruflich einen neuen Weg ein. Der frühere Gewinner von DSDS beendet seine vertragliche Zusammenarbeit mit Ralph Siegel (81), Jupiter Records und dem Siegelring Management. Auf seiner Facebook-Seite gab der Sänger bekannt, dass er sich musikalisch neu orientieren und damit ein neues Kapitel beginnen möchte. Der Schritt erfolgt in einer schwierigen Phase: Der 81-jährige Komponist ist gesundheitlich angeschlagen und musste sich vor wenigen Tagen erneut in ärztliche Behandlung begeben. Neue Projekte könne Ralph derzeit nicht angehen, erklärte Christian. Trotz des beruflichen Schlussstrichs betonte der Musiker, wie sehr ihm Ralph, dessen Ehefrau Laura und das gesamte Team weiterhin am Herzen liegen. Christian beschreibt die Trennung also nicht als Zerwürfnis, sondern als bewussten Neuanfang in seiner Karriere.

Wie schwer ihm die Entscheidung fiel, machte Christian Jährig in seinem Facebook-Beitrag deutlich. "Es ist für mich kein einfacher Schritt, aber ich habe mich dazu entschieden, meine vertraglichen Verbindungen zu Jupiter Records und Siegelring Management zu beenden", schrieb der Sänger. Mit dem Vertragsende will er sich nun neu aufstellen und musikalisch andere Möglichkeiten verfolgen. Zu diesem Neuanfang passt auch, dass Christian erst kürzlich seinen bisherigen Künstlernamen abgelegt hat. Ralphs Erkrankung bezeichnete er dabei nicht ausdrücklich als ausschlaggebenden Auslöser, ging auf dessen Zustand aber offen ein: "Ralph ist gesundheitlich derzeit nicht in der Verfassung, neue Projekte zu starten. Das macht mich persönlich sehr betroffen, denn ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es ihm bald wieder besser geht."

Ein persönlicher Bruch soll das Ganze trotzdem keineswegs sein. Im Gegenteil: Christian machte in seinem Beitrag deutlich, wie dankbar er seinen bisherigen Wegbegleitern ist. "Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Denn hinter diesen Namen stehen Menschen, denen ich unglaublich viel zu verdanken habe", hielt er fest. Für den Komponisten ist es ohnehin eine belastende Zeit. Wegen der erneuten ärztlichen Behandlung konnte er zuletzt auch die Saisonpremiere seines Musicals "Zeppelin" in Füssen nicht miterleben.

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Instagram / christian_jaehrig Christian Jährig im August 2023

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

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Imago Ralph Siegel und seine Tochter Alana beim 45. Deutschen Filmball 2018