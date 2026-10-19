Jason Momoa nennt sich "Lebenskünstler" statt Schauspieler

Jason Momoa (47) hat mit Rollen in Produktionen wie Aquaman weltweit Karriere gemacht – doch als Schauspieler würde er sich selbst nicht bezeichnen. Im Podcast "At The Bar" wurde der Hawaiianer gefragt, wo er sich lieber aufhalte: an einem Filmset oder bei einem Rockkonzert. Die Antwort kam ohne Zögern: "Rockkonzert." In den Beruf sei er nach eigener Aussage ohnehin eher hineingestolpert, geplant habe er diesen Weg nie. Dass er seine eigene Arbeit vor der Kamera relativiert, bedeutet aber keineswegs, dass er die Branche geringschätzt. "Es gibt so viele Menschen, die ich als Schauspieler respektiere, und ich habe einfach das Gefühl, dass mir das Filmemachen Spaß macht", erklärte er in dem Podcast.

Deutlich wohler fühlt er sich auf der Bühne, wo er als Bassist mit seiner Band Öof Tatatá steht. Auf den Punkt brachte er sein Selbstbild im Gespräch mit einer markigen Ansage: "Ich bin ein verdammter Lebenskünstler, Baby." Gleichzeitig ruderte er mit einem Augenzwinkern zurück: "Ich bin nicht wirklich ein Schauspieler. Ich bin irgendwie einfach... Na ja, ein Rockstar bin ich auch nicht..." Seine Leidenschaft liegt auch beim Thema Film vor allem hinter der Kamera: Schreiben, Regie führen, produzieren, ein Projekt von Grund auf zusammenstellen und Geschichten erzählen. Das reine Spielen zählt für ihn dagegen nicht zu seinen Stärken. "Ich glaube, die Schauspielerei ist wahrscheinlich nicht so mein Ding", gab der Musiker zu. Auch die Theaterbühne habe ihn nie gelockt. "Ich habe nie versucht, das zu machen. Ich bin da irgendwie reingerutscht", beschrieb er seinen Einstieg in das Filmgeschäft.

Ein abgeschottetes Promileben kommt für den Filmstar trotz aller Bekanntheit nicht infrage. Er ist gern unter Menschen, möchte ausgehen und seine Lieblingsbar besuchen, ohne Abstriche zu machen. Das Aufeinandertreffen mit Fans bereitet ihm grundsätzlich Freude – eine Grenze zieht er allerdings dann, wenn er mit seinen Kindern Lola und Nakoa-Wolf oder seiner Partnerin unterwegs ist. Dann lehnt er Foto- und Autogrammwünsche auch mal ab. Ihm sei bewusst, dass solche Absagen unfreundlich wirken können, doch die begrenzte gemeinsame Zeit mit dem Nachwuchs wolle er nicht für Selfies unterbrechen. Für Kinder, die ihn ansprechen, mache er nach eigener Aussage aber eine Ausnahme. Seine beiden Kinder stammen aus der Ehe mit Lisa Bonet (58), von der er inzwischen getrennt ist. Aktuell ist er mit der Schauspielerin Adria Arjona (34) liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere 2018 in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Iolani Momoa, Jason Momoa und Nakoa-Wolf Momoa bei der Premiere von "Street Fighter" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew" im Regal Times Square am 15. Januar 2026