Jason Momoa kauft Sam Neills Millionenanwesen in Neuseeland

Jason Momoa (47) hat in Neuseeland erneut zugeschlagen und sich ein Anwesen mit prominenter Vorgeschichte gesichert. Wie das Immobilienportal OneRoof berichtet, soll der "Aquaman"-Darsteller rund 13,5 Millionen Euro für das Domizil in der Region Queenstown ausgegeben haben. Das Grundstück ist knapp fünf Hektar groß und gehörte einst niemand Geringerem als Sam Neill (†78). Für Jason ist es nicht die erste Millionenausgabe in dem Inselstaat in diesem Jahr. Zuvor hatte Jason bereits mit einem anderen Großprojekt für Aufsehen gesorgt: Seine Firma Ariki Group, die er zusammen mit den Schauspielern und Filmemachern Taika Waititi (51) und Cliff Curtis (58) führt, hatte das Filmstudio Studio West in West Auckland übernommen. Darüber hatte der New Zealand Herald berichtet.

Doch nicht nur in der Filmbranche mischt der Hollywoodstar mit. Auch in Queenstown selbst ist er bereits als Geschäftsmann aktiv: Jason hält Anteile am Club Upstairs at The Bunker. Im April wurde er dort sogar dabei abgelichtet, wie er Musik machte. Mit seinen Investitionen verfolgt der Schauspieler nach eigenen Angaben klare Ziele. Er wolle damit einheimische Filmcrews unterstützen und junge Talente fördern. Außerdem sei es ihm wichtig, in Neuseeland ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Mit dem neuen Anwesen festigt er seine Präsenz in der Region nun weiter. Die Liebe zu Neuseeland reicht bei dem gebürtigen Hawaiianer weit zurück. Zum ersten Mal kam Jason als junger Mann im Alter von etwa 20 Jahren nach Queenstown. "Ich kam hierher, als ich ungefähr 20 Jahre alt war. Hawaii ist meine Heimat, aber nirgendwo sonst auf der Welt habe ich mich so verbunden gefühlt", beschrieb er seine besondere Beziehung zu dem Land.

Der frühere Besitzer des Anwesens, Sam, war am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Immobilie hatte er zuvor an seine Ex-Frau Noriko Watanabe übertragen. Der Schauspieler erlag im St. Vincent's Private Hospital in Sydney einem schweren Krebsleiden, seine Familie war an seiner Seite. Weltberühmt wurde er als Dr. Alan Grant in der "Jurassic Park"-Reihe. In mehr als fünf Jahrzehnten stand er für über 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, zuletzt auch für die Erfolgsserie "Peaky Blinders". Daneben machte er sich auch als erfolgreicher Immobilieninvestor einen Namen. Der Schauspieler wurde in Nordirland geboren, zog mit seiner Familie jedoch in den 50er-Jahren nach Neuseeland zurück. Nach seinem Tod wurde sein Nettovermögen auf umgerechnet rund 24,5 Millionen Euro geschätzt.

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Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von Paramounts "Street Fighter" im TCL Chinese Theatre

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Imago Sam Neill mit einer Flasche seines Weinguts "Two Paddocks"

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ActionPress Jason Momoa bei der "Aquaman"-Weltpremiere in L.A. im Dezember 2018