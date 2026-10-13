Red-Carpet-Moment: Jason Momoa zeigt sich mit seinen Kindern

Jason Momoa (47) hat sich bei der US-Premiere seines neuen Films "Street Fighter" mit besonderer Begleitung gezeigt. Der Schauspieler erschien gemeinsam mit seiner Tochter Lola Iolani (19) und seinem Sohn Nakoa-Wolf (17) auf dem roten Teppich. Dabei fiel vor allem sein Outfit auf: Jason trug einen auffälligen rosa Anzug, während seine Kinder bei der Kleiderwahl etwas zurückhaltender waren. Lola entschied sich für eine schwarze Hose und ein transparentes Oberteil, Nakoa-Wolf kombinierte eine blaue Bomberjacke mit einer dunklen Hose. Gemeinsam posierten die drei für die Fotografen. Solche Familienauftritte sind bei dem Hollywoodstar eher selten. In der Verfilmung des gleichnamigen Videospiels übernimmt Jason übrigens die Rolle von Blanka. In Deutschland soll der Film am 15. Oktober 2026 in die Kinos kommen.

In "Street Fighter" stehen die Kämpfer Ryu und Ken Masters im Mittelpunkt, gespielt von Andrew Koji und Noah Centineo (30). Die beiden treffen nach mehreren Jahren wieder aufeinander, als Chun-Li, verkörpert von Callina Liang, sie für das World Warrior Tournament gewinnen möchte. Doch hinter dem Wettkampf steckt offenbar mehr, als es zunächst scheint. Zur weiteren Besetzung gehören unter anderem David Dastmalchian, 50 Cent (51), Eric André (43) sowie die Wrestler Joe Anoa'i und Cody Rhodes (41). Auch Jasons Sohn Nakoa-Wolf zieht es inzwischen ins Filmgeschäft. Er wird in "Dune: Part Three" als Leto Atreides II zu sehen sein, einem der Zwillingskinder von Paul Atreides und Chani. Der Film soll am 17. Dezember 2026 erscheinen. Schon im vergangenen Jahr sprach Jason gegenüber Extra darüber, wie stolz er auf den beruflichen Einstieg seines Sohnes ist. "Er steigt zum ersten Mal ins Berufsleben ein. Das wird gut laufen. Er hat es ganz allein geschafft", erklärte der Schauspieler damals.

Lola und Nakoa-Wolf stammen aus Jasons früherer Beziehung mit Lisa Bonet (58). Die beiden Schauspieler ließen sich 2024 offiziell scheiden. Obwohl sich der "Aquaman"-Star nur gelegentlich gemeinsam mit seinen Kindern auf dem roten Teppich zeigt, unterstützen sie ihn immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen. So begleiteten ihn die Geschwister im Juni 2026 zu einem Fan-Event für den DC-Film "Supergirl" in London. Auch über die Entwicklung seines Sohnes sprach Jason bereits voller Bewunderung. "Man möchte, dass die eigenen Kinder besser sind als man selbst, und ich glaube wirklich, dass er es ist", sagte er gegenüber Extra. Besonders beeindrucke ihn, wie selbstsicher Nakoa-Wolf seinen ersten großen Filmauftritt angehe. "Wir haben unsere Kinder so erzogen, dass sie geliebt werden und Selbstvertrauen haben. Genau das ist er. Er ist sehr selbstbewusst", erklärte Jason.

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Imago Nakoa-Wolf Momoa, Jason Momoa und Lola Iolani Momoa bei der Weltpremiere von Street Fighter in Hollywood

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Getty Images Lola Iolani Momoa, Jason Momoa und Nakoa-Wolf Momoa bei der Premiere von "Street Fighter" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von Paramounts "Street Fighter" im TCL Chinese Theatre