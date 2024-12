Jessica und Johannes Haller haben zum vierten Mal geheiratet

Jessica Haller (34) und Johannes Haller (36) haben erneut Ja zueinander gesagt – und das an einem der romantischsten Orte der Welt: in Paris, direkt vor dem Eiffelturm. Die Reality-TV-Stars teilten diese besondere Nachricht an Silvester mit ihren Fans auf Instagram. Jessica, die als Braut in einem glitzernden Hochzeitskleid strahlte, zeigte sich dabei trotz null Grad tapfer. "Ich denke, ich werde erfrieren", scherzte sie vor der Zeremonie. Doch nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Wahl ihrer Schuhe sorgten für einen kleinen Adrenalinschub: Für die Feier schlüpfte sie aus warmen Winterstiefeln in offene High Heels und sorgte mit ihrem Outfit für den Wow-Effekt.

Diese Hochzeit ist für das Paar bereits die vierte in den letzten Jahren. An besonderen Orten wie Las Vegas haben sie ihr Ehegelübde immer wieder erneuert – nun also in der Stadt der Liebe. "Wir haben es wieder getan. Dieses Mal in Paris, dem perfekten Ort, um noch einmal Ja zu sagen", schrieb das Paar zu einem romantischen Reel, das ihre intime Zeremonie dokumentierte. Getreu ihrem Lebensmotto schienen die Hallers erneut unter Beweis zu stellen, dass sie das Besondere lieben und keine Gelegenheit auslassen, ihre Liebe zu feiern.

Jessica und Johannes gelten als eines der wohl romantischsten Paare der deutschen Promiwelt. Doch ihr Weg zueinander verlief nicht ohne Hindernisse. Nachdem Jessica ihrem Mann zunächst im großen Bachelorette-Finale einen Korb gegeben hatte, überschlugen sich später die Ereignisse, und die beiden verliebten sich abseits der Kameras. Seitdem sind sie ein unzertrennliches Team und stolze Eltern einer Tochter namens Hailey-Su.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

Anzeige Anzeige