Jessica Haller zeigte sich nur wegen "Beratern" nackt im TV

"Das ist echt gruselig. Ich hab das noch nie jemandem erzählt." Mit diesen Worten bricht Jessica Haller (36) im Podcast "M wie Marlene" das Schweigen über einen Moment in ihrer Karriere, der vielen TV-Zuschauern selbst zehn Jahre später noch im Gedächtnis geblieben ist. Gemeinsam mit Moderatorin Marlene Lufen (55) spricht sie erstmals offen über ihre ausgedehnten Nacktszenen bei Promi Big Brother 2016 und offenbart, dass sie den TV-Striptease keineswegs aus einer intrinsischen Motivation heraus hinlegte: "Ich hatte bestimmte Berater, die mir dazu geraten haben. [...] Blöderweise habe ich das gemacht, obwohl ich mich gar nicht so gut dabei gefühlt habe, und das sah trotzdem so aus, als hätte ich mich dabei gut gefühlt."

In ihren frühen Jahren im Showgeschäft habe Jessica unter einem enormen Erwartungsdruck gestanden, betont sie im Podcast. Um in der hart umkämpften Branche stattzufinden, glaubte sie, den Ansprüchen mittels maximaler Freizügigkeit gerecht werden und permanent "liefern" zu müssen. Ein Phänomen, das Marlene – obwohl nach eigener Aussage aus einer völlig "anderen Welt" stammend – durchaus nachvollziehen kann. Im Netz erntet die Beichte der Ex-Bachelorette allerdings ein zweigeteiltes Echo. Unter einem entsprechenden TikTok-Ausschnitt sammeln sich neben einigem Zuspruch auch kritische Stimmen. Einige User werfen Jessica vor, das Management als nachträgliche Ausrede für das damalige Streben nach Sendezeit vorzuschieben.

Seit ihren Einsätzen als Der Bachelor-Kandidatin und eigenständige Rosenverteilerin bei "Die Bachelorette" gehört Jessica zum festen Inventar der deutschen Reality-Welt. Inzwischen hat sie der Heimat den Rücken gekehrt und lebt mit Ehemann Johannes Haller (38) sowie der gemeinsamen Tochter auf Ibiza. Im Podcast schlägt die Influencerin zudem überraschend ernste Töne an und berichtet von einer tiefen persönlichen Krise: Nach einer Phase extremer körperlicher und mentaler Überlastung verbrachte sie mehrere Monate in einer Psychiatrie, um ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden.

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

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Instagram / jessica_haller Ex-Bachelorette Jessica Haller und Hailey

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025