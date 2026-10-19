Linda Hamilton hielt Arnold Schwarzenegger für einen Angeber

Als Linda Hamilton (70) 1984 für James Camerons (72) Science-Fiction-Film "Terminator" vor der Kamera stand, hielt sie ihren Co-Star Arnold Schwarzenegger (79) zunächst nicht für einen ernst zu nehmenden Schauspieler. Der ehemalige Bodybuilder steckte damals noch am Anfang seiner Hollywoodkarriere und sollte ausgerechnet den Roboter T-800 verkörpern – eine Besetzung, an der seine Kollegin ihre Zweifel hatte. Besonders viel erwartete sie von dem Projekt ohnehin nicht: Das Drehbuch hatte sie kaum überzeugt, für sie war der Film lediglich ein weiterer kleiner Job. Doch ihre Neugier siegte – und sorgte schließlich für einen Sinneswandel. Linda stellte sich bei den Dreharbeiten an den Rand des Sets, um ihrem Kollegen bei der Arbeit zuzusehen. Vor allem seine steifen, kontrollierten Bewegungen überzeugten sie davon, dass seine außergewöhnliche Physis perfekt zu dem Cyborg passte.

In der Netflix-Dokumentation "Arnold" aus dem Jahr 2023, aus der unter anderem Yahoo zitierte, erinnerte sich die Schauspielerin an ihren ersten, wenig schmeichelhaften Eindruck. "Nach meiner überheblichen Definition war Arnold Schwarzenegger ein Angeber. Ein Bodybuilder, der so tat, als sei er ein Schauspieler", gab sie offen zu. "Aber weil ich neugierig war, ging ich hin und stellte mich daneben, um ihm zuzusehen. Und ich begann, es ihm abzukaufen. Die Körperlichkeit und Steifheit und all die anderen Sachen, die er mitbrachte. Ich dachte: Okay, das könnte funktionieren", schilderte sie in der Doku. Am Ende sollte sie recht behalten: Der mit rund 5,3 Millionen Euro budgetierte Streifen spielte weltweit an die 71,3 Millionen Euro ein und machte den Österreicher endgültig zum Star.

Beim Wiedersehen für "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" war es diesmal Arnold, der sich beeindruckt von seiner Kollegin zeigte. Ihren durchtrainierten Körper und ihre definierten Arme nahm er als echte Konkurrenz wahr. "Ich starrte auf ihre Arme. Der Trizeps, die Venen, der Bizeps. Sie war wie ein Miniatur-Bodybuilder und ich konnte nicht glauben, dass sie definierter war als ich", erzählte er. Beim Dreh lief allerdings nicht alles reibungslos: Mit Regisseur James Cameron geriet der Schauspieler am Set über die Formulierung des später legendären Satzes "I'll be back" aneinander – er hielt die ausgeschriebene Variante für passender zu dem mechanischen T-800.

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Getty Images Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, Oktober 2019

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Imago Filmszene aus "Terminator 2: Judgment Day" mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton und Edward Furlong, 1991

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Vince Bucci/AFP/Getty Images James Cameron und seine damalige Ehefrau Linda Hamilton mit drei seiner "Titanic"-Oscars

1991 Studiokanal Nostalgie-Poster zu "Terminator 2: Tag der Abrechnung"