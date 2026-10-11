"I'll be back" löste Streit bei Arnie & James Cameron aus

Einer der legendärsten Sätze der Filmgeschichte hätte beinahe einen anderen Wortlaut gehabt – und genau dieser Satz sorgte am Set von "Terminator" für Reibereien zwischen Arnold Schwarzenegger (79) und Regisseur James Cameron (72). In der Netflix-Dokumentation "Arnold" aus dem Jahr 2023 enthüllte der Schauspieler Details zu einem Streit während der Dreharbeiten. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien wollte die berühmte Zeile "I'll be back" nämlich als "I will be back" aussprechen – in ausgeschriebener Form, ganz ohne Kontraktion. Seiner Meinung nach sollte die Figur des T-800 so noch mechanischer und programmierter klingen. James Cameron war von diesem Vorschlag jedoch alles andere als begeistert.

Wie Arnold in der Dokumentation schildert, fühlte sich der Regisseur von seinem Vorschlag ziemlich auf den Schlips getreten: "Und er sagte: 'Bist du der Drehbuchautor?' Und ich sagte: 'Nein.' Und er sagte: 'Also, dann erklär mir verdammt nochmal nicht, wie man schreibt.'" Am Ende setzte Cameron seinen Willen durch – und Arnold ist heute froh darüber. Denn genau in der ursprünglichen Form wurde die Zeile zum Kultmoment schlechthin. Weiterer Funfact: In der Doku enthüllen die beiden außerdem, dass Arnie die Rolle des T-800 ursprünglich gar nicht spielen sollte. Stattdessen war er zunächst als Kyle Reese im Gespräch, während für den Killerroboter O.J. Simpson (†76) vorgeschlagen wurde.

Letztendlich sah Cameron den Cyborg klar in Arnold verkörpert – und setzte sich auch dort mit seiner Einschätzung durch. In der dreiteiligen Dokumentation geht es um das Leben des Schauspielers in verschiedenen Bereichen: Während die erste Episode seiner Karriere als Bodybuilder gewidmet ist, dreht sich die zweite um seine Zeit als Filmstar. Doch auch wenn Arnold bei "Terminator" um jedes Wort kämpfte und vollen Einsatz zeigte: Diese berühmte Zeile wird er wohl kein weiteres Mal als T-800 sagen. Laut The Hollywood Reporter wird Arnold in einem geplanten "Terminator 7" nicht mehr vor der Kamera stehen.

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United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

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Getty Images Arnold Schwarzenegger unterstützt James Cameron auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009, Hollywood.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Charity-Auktion "Special Dinner for Climate Action" in Going, Österreich, 22. Januar 2026

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