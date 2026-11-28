Arnold Schwarzenegger (79) bleibt beim Abendessen seiner Linie treu. Nach eigenen Angaben isst der Schauspieler jeden Abend dasselbe Gericht – und das auch mit 79 Jahren noch ohne Ausnahme. Auf seinem Speiseplan stehen stets eine Gemüsesuppe und ein Gurkensalat, den der Hollywoodstar mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert. Wie der gebürtige Österreicher nun gegenüber der Kronen Zeitung verriet, macht er selbst an den Feiertagen keine Ausnahme. Während bei vielen Familien an Weihnachten aufwendige Festtagsmenüs mit Braten und Beilagen auf den Tisch kommen, bleibt Arnold auch am Heiligabend bei seiner gewohnten Mahlzeit.

Seine Ernährung hat der Terminator-Darsteller bereits vor vielen Jahren grundlegend umgestellt. Mittlerweile bestehen rund 80 Prozent seiner Nahrung aus pflanzlichen Lebensmitteln. Mit dieser Ernährungsweise möchte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien nach eigenen Angaben auch etwas für den Klimaschutz tun. Ganz verzichtet Arnold allerdings nicht auf Fleisch. Gelegentlich gönnt er sich durchaus ein Steak oder ein Schnitzel. Solche Gerichte stehen jedoch nur selten auf seinem Speiseplan und bilden eher die Ausnahme. Seine Disziplin beim Essen scheint sich für den Schauspieler auszuzahlen. Er selbst führt seine Gesundheit auch im fortgeschrittenen Alter unter anderem auf seine konsequente Ernährung zurück. Für ihn hängen eine bewusste Lebensweise und sein Wohlbefinden eng zusammen.

Auch abseits des Esstisches folgt Arnold festen Abläufen, wie er in den sozialen Medien teilte. Sogar an seinem 79. Geburtstag im Juli 2026 verzichtete der siebenfache Mr. Olympia nicht auf sein morgendliches Training. Wie üblich fuhr er zum Gold's Gym in Venice, Kalifornien, wo er bereits zu Beginn seiner Bodybuilding-Laufbahn trainiert hatte. Anstatt den Ehrentag gemütlich in den eigenen vier Wänden zu verbringen, hielt der Actionstar lieber an der Sportroutine fest, die ihn bereits seit Jahrzehnten begleitet. Obwohl Arnold längst in den USA lebt, spiegelt sich seine Herkunft auch in seinem täglichen Abendessen wider. Das Kürbiskernöl, mit dem er seinen Gurkensalat verfeinert, ist ein typisch steirisches Produkt. Der Schauspieler wurde in dem österreichischen Bundesland geboren und wuchs dort auf, ehe er in die USA auswanderte.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025

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