Da dürften so manche Rettungsschwimmer-Fans zweimal hinschauen: Joseph Baena (29) stürzt sich in die Fluten! Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) hat überraschend eine Gastrolle in der kommenden Baywatch-Neuauflage von Fox ergattert. Verraten hat der Schauspieler die Neuigkeit am Set von "Celebrity Weakest Link" im exklusiven Gespräch mit Us Weekly: "Ich bin in der Serie Livvy Dunnes Freund." Damit erfüllt sich für den Schauspieler doch noch der Wunsch, Teil des Rettungsschwimmerformats zu werden. Als er die Gelegenheit zu einem Vorsprechen bekam, waren die Dreharbeiten nämlich bereits angelaufen. Umso mehr freute er sich über den überraschenden Einsatz vor der Kamera. Auch die Arbeit mit der ehemaligen Kunstturnerin sowie seinen Co-Stars Thaddeus LaGrone und Noah Beck habe ihm große Freude bereitet. Obwohl Pete zunächst lediglich in einer Episode und damit nur in kleinem Umfang zu sehen ist, zeigt sich Joseph dankbar für die Chance, bei der Neuauflage des TV-Klassikers mitzuwirken.

Bei diesem kurzen Auftritt soll es nach Josephs Vorstellungen allerdings nicht bleiben. Für eine mögliche Fortsetzung hofft er darauf, dass Pete mehr Raum erhält. "Vielleicht können sie in der zweiten Staffel ein bisschen Spaß haben und Pete zurückbringen", erklärte er gegenüber Us. Dem Schauspieler ist zugleich bewusst, dass in der Auftaktstaffel erst einmal die zentralen Figuren der Neuauflage etabliert werden müssen. Sein Gastspiel hat seinen Wunsch nach weiteren fiktionalen Projekten zusätzlich verstärkt. Langfristig möchte Joseph Hauptrollen in Filmen und Serien übernehmen. Dafür nimmt er schon länger Schauspielunterricht und steht auf der Theaterbühne. Nach eigener Aussage arbeitet er sich Schritt für Schritt nach oben. Die Zuschauer konnten ihn außerdem in der Folge von "Celebrity Weakest Link" sehen, die Fox am Montag ausgestrahlt hat. Erste Reality-TV-Erfahrung hatte er zuvor bereits bei "Dancing With the Stars" gesammelt.

Das ursprüngliche "Baywatch" flimmerte von 1989 bis 2001 über die Bildschirme. Im Mittelpunkt stand eine Rettungsschwimmercrew an den Stränden Kaliforniens und Hawaiis. Neben Badeunfällen beschäftigten die Figuren auch ungewöhnliche Gefahren wie Haiangriffe und Serienkiller. Joseph Baena war noch zu jung, um die Kultserie während ihrer ursprünglichen Ausstrahlung zu verfolgen. Seine persönliche Verbindung zu "Baywatch"-Ikone David Hasselhoff (74) stammt deshalb aus einer ganz anderen Ecke: Er kennt ihn aus "Der SpongeBob Schwammkopf Film". Laut Joseph zählt der Streifen zu seinen liebsten Filmen aus der Kindheit.

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Getty Images Joseph Baena, Schauspieler

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Getty Images "Baywatch"-Darsteller von 1997

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