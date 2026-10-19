Nach 16 Jahren: Rosie Huntington-Whiteley feiert VS-Comeback

Rosie Huntington-Whiteley (39) hat ihre Engelsflügel zurückbekommen: Nach geschlagenen 16 Jahren feierte das britische Model am Sonntag ihr großes Comeback auf dem Laufsteg der "Victoria's Secret Fashion Show". Vor einer eisblauen, winterlichen Kulisse zeigte sich Rosie in einem glitzernden Dessousset in passender Farbthematik. Glitzernde Körperketten, transparente halterlose Strümpfe und funkelnder Schmuck durften natürlich auch nicht fehlen - genauso wie die berühmten weißen Federflügel. Im Gespräch mit der britischen Vogue zeigte sie sich glücklich über ihr Comeback. Sie sei "begeistert", wieder für "die ultimative ikonische amerikanische Marke" zu modeln, schilderte Rosie dem Magazin. Doch das große Comeback benötigte entsprechende Vorbereitung.

Für ihren großen Auftritt setzte Rosie Huntington-Whiteley vor allem auf Krafttraining. Abseits vom Sport gehörten für sie ebenfalls Gesichtsbehandlungen von Shani Darden, Kaltwasserbäder und Lymphdrainagen zum Programm. Ein Zielgewicht hat sie jedoch nicht vor Augen, für sie geht es mehr um das eigene Körpergefühl. "Ich werde nächstes Jahr 40; ich sehe meinen Körper an und empfinde so viel Wertschätzung dafür, zwei Kinder bekommen zu haben", betonte sie im Interview. Rosie war bei der Show nicht die einzige Prominenz, die zurückkehrte: So liefen Adriana Lima (45) sowie Alessandra Ambrosio (45) wieder mit. Auch Elsa Hosk (37), Gigi Hadid (31) und Barbara Palvin (33) waren dabei. Natalia Bryant (23) und Kylie Jenner (29) gaben hingegen ihr Debüt für Victoria's Secret. Musikalisch begleitet wurden die Models von Megan Thee Stallion (31), Tate McRae (23), Katseye und Megan Moroney (29).

Den Victoria's Secret-Laufsteg kennt Rosie bestens. In der Zeit von 2006 bis 2010 gehörte sie zur festen Besetzung der jährlichen Show und präsentierte bei jeder Ausgabe die extravaganten Looks des Labels. Bei diesem Anlass erklärte Rosie auch, worauf Models während eines Walks tatsächlich achten. Demnach seien sie vor allem darauf konzentriert, nicht zu stürzen und anschließend den richtigen Ausgang zu finden. Erst vor wenigen Wochen hatte das Model bei der London Fashion Week den Laufsteg aus der anderen Perspektive gesehen: Als Markenbotschafterin verfolgte sie die Frühjahrsshow von Burberry aus der ersten Reihe.

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Getty Images Rosie Huntington-Whiteley auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig, 2025

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Getty Images Rosie Huntington-Whiteley bei der Victoria's Secret Fashion Show, 2026

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Getty Images Barbara Palvin läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles