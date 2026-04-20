Private Einblicke: Jason Stathams Luxusferien in der Türkei

Jason Statham (58) hat seinen Fans auf Social Media einen seltenen Einblick in sein Familienleben gegeben. Der Actionstar postete eine Reihe von Urlaubsfotos, auf denen er mit seiner Verlobten Rosie Huntington-Whiteley (39) und den gemeinsamen Kindern Jack und Isabella zu sehen ist, auf Instagram. Der achtjährige Jack turnte dabei im Crystal Cove Pool auf Jasons Schultern, während die vierjährige Isabella strahlend von ihrem Vater in die Höhe gehoben wird. Die Familie macht derzeit Urlaub an der türkischen Küste in Antalya-Belek – und das in einem der luxuriösesten Resorts der Region. Im Fünf-Sterne-Hotel Regnum The Crown sollen die Zimmer umgerechnet rund 3.500 Euro pro Nacht kosten.

Besonders die schwarz-weißen Aufnahmen stechen aus dem Posting hervor: Darauf ist Jack mit verspielten Taucherbrillengläsern in einem ruhigen Pool zu sehen, und Vater und Sohn stehen gemeinsam unter einem Wasserfall. Rosie selbst ist auf den Fotos, die Jason teilte, nicht zu erkennen – sie war offenbar hinter der Kamera. Der Familienurlaub folgt auf die Osterferien, die das Quartett zuvor in ihrem rund 11,5 Millionen Euro teuren Londoner Anwesen verbracht hatte.

Jason und Rosie sind seit 2010 ein Paar und seit 2016 verlobt, haben es mit der Hochzeit jedoch nie eilig gehabt. "Wir freuen uns auf diesen Moment. Aber es hat für uns keine riesige Priorität – wir sind so glücklich", sagte Rosie gegenüber ET. Sie fügte hinzu: "Ich denke, es wird schön sein, es zu tun, wenn Jack etwas älter ist und in die Hochzeit eingebunden werden kann." Über ihre Beziehung sprach das Model in der Vergangenheit sehr offen und bezeichnete sie als "geerdet".

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Instagram / jasonstatham Jason Statham im Türkei-Urlaub, April 2026

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Instagram / jasonstatham Jason Stratham mit Sohn Jack

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IMAGO / Avalon.red Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, Januar 2024

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