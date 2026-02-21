Nanu: Rosie Huntington-Whiteleys Gesicht erschüttert Fans

Rosie Huntington-Whiteley (38) hat bei einem Auftritt in Sydney für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Das britische Model war zu Gast beim "Forces of Fashion"-Event von Vogue Australia und wurde dort auf der Bühne von Chefredakteurin Christine Centenera interviewt. Ein Video auf Instagram von dem Auftritt, bei dem Rosie deutlich aufgequollen wirkte, verbreitete sich rasend schnell im Netz und löste eine Welle an Reaktionen aus. "Was ist mit Rosies Gesicht passiert?", fragte ein User. "Sie sieht so anders aus", kommentierte ein anderer. Viele Fans verglichen die Live-Aufnahmen mit ihrem sorgfältig kuratierten Instagram-Profil. "Wenn deine Instagram-Fotos nicht mit den Live-Videos übereinstimmen", schrieb jemand.

Die Spekulationen über mögliche kosmetische Eingriffe ließen nicht lange auf sich warten. "Hat sie ein Kinn-Implantat bekommen?", wollte ein Nutzer wissen. Ein anderer schrieb: "Was ist mit ihr passiert? Mein Gott, sie war eine natürliche Schönheit, hat sie Botox im Gesicht?" Doch nicht alle waren alarmiert. Einige User sprangen der 38-Jährigen zur Seite und verwiesen auf naheliegendere Erklärungen: "Die Leute müssen sich wegen ihrem Gesicht entspannen. Sie ist vor zwei bis drei Tagen nach einem Langstreckenflug in Sydney angekommen. Jetlag ist echt, und allein die Beleuchtung kann komplett verändern, wie jemand auf Fotos aussieht", schrieb ein Unterstützer.

Rosie, die zwei Kinder mit Schauspieler Jason Statham (58) hat, gilt seit Langem als eines der natürlich schönsten Gesichter der Modebranche. Zu etwaigen kosmetischen Eingriffen hat sich das ehemalige Victoria's-Secret-Model nie geäußert, erklärte aber 2019 im Interview mit dem C Magazine zu dem Thema: "Ich denke, man muss wirklich informierte Entscheidungen treffen, das wäre mein Rat." Wer etwas an sich dauerhaft oder halb-dauerhaft verändere – "ob es ein Tattoo ist oder eine Nasen-OP oder eine Menge Filler im Gesicht" – solle sich gut informieren und "kluge Entscheidungen für sich selbst" treffen. Viele ihrer Gesichtsveränderungen über die Jahre führte die Blondine auf natürliche Anpassungen zurück: "Ich habe Gewicht verloren, man verliert seine Zahnspange, man lernt, wie man sein Make-up trägt, die richtige Haarfarbe für einen, die richtige Augenbrauenform – all diese Dinge machen einen riesigen Unterschied."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham