Nele Ludowig findet Mama Fraukes Datingtipps "unrealistisch"

Wenn es um Männer geht, hat Frauke Ludowig (62) für ihre Tochter Nele Ludowig (23) immer einen mütterlichen Ratschlag parat – ob der allerdings noch in die heutige Zeit passt, steht auf einem anderen Blatt. Im Bild-Interview plaudert Nele jetzt aus, wie die Liebestipps ihrer prominenten Mutter so ausfallen. Der Klassiker aus dem Hause Ludowig: "Ruf den doch einfach mal an!" Für das Nele ist das allerdings ein Vorschlag aus einer anderen Ära. "Ich glaube, dass sich die Gesellschaft, was das angeht, einfach total verändert hat, seitdem sie gedatet hat", erklärt die 23-Jährige den kleinen Generationenkonflikt. Entsprechend ehrlich fällt ihr Fazit zu so manchem mütterlichen Geistesblitz aus, während sie es durchaus zu schätzen weiß, dass Frauke bei Liebeskummer immer für sie da ist.

Abwimmeln lässt sich Frauke nämlich nicht: Wenn Nele abends schreibt, dass es ihr nicht gut geht, klingelt trotz Vertröstung mehrfach das Telefon. Sie fragt dann direkt nach, ob Männer hinter der gedrückten Stimmung stecken, und hakt am nächsten Morgen gleich noch einmal nach. Ihre hartnäckige Mutter beschreibt die Podcasterin deshalb liebevoll als "das größte Schlitzohr, das es auf der ganzen Welt gibt". Beruflich wandelt Nele ohnehin schon auf Fraukes Spuren: Für den Videopodcast "Was schaut eigentlich ...?" auf dem deutschen YouTube-Kanal von Disney+ bat sie bereits Kaia Gerber (25) vor die Kamera. Damit schnappte die 23-Jährige ihrer Mutter den Hollywoodstar sogar vor der Nase weg – denn auch die Moderatorin hätte Kaia gern interviewt.

Von Konkurrenzdenken ist zwischen den beiden allerdings keine Spur, da Frauke sich sehr über den neuen Reporterjob der Tochter freut und sich täglich danach erkundigt. Überhaupt scheint das Verhältnis extrem eng zu sein, weshalb über so gut wie alles gesprochen wird und Nele gar keine andere Möglichkeit hat, als ihrer Mutter alles anzuvertrauen. Fraukes eigene Datingzeit liegt derweil schon eine ganze Weile zurück: Sie ist seit 2003 mit Kai Röffen verheiratet, während Nele zu ihrem eigenen Beziehungsstatus keine Angaben macht.

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Imago Frauke Ludowig und Nele Ludowig im September 2026 in Berlin

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Getty Images Nele Ludowig und Frauke Ludowig bei der Marc Cain Fashion Show, Januar 2025

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Getty Images Frauke und Nele Ludowig im Dezember 2024

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