Frauke Ludowigs Tochter Nele will ebenfalls Medienkarriere!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Frauke Ludowig (59) gehört zu den erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands. Sie und ihr Mann Kai Röffen sind zudem stolze Eltern von zwei Töchtern: Nele und Nika. Die Erstere möchte ebenfalls in der Medienbranche durchstarten – und feierte bereits ihr Debüt als Newcomer-Moderatorin! Doch was hält Frauke davon, dass Nele in ihre Fußstapfen treten möchte?

In einem Interview mit Bunte verrät Frauke, dass die 20-Jährige in wenigen Tagen nach Amsterdam ziehe, um ihren Bachelor in International Communication Science zu machen. Die zweifache Mama sieht das ziemlich entspannt: "[Nele und Nika] werden ihren Weg gehen, da bin ich mir sicher. Ich hoffe einfach, dass sie etwas finden, was sie glücklich macht." Medien bedeute ja schließlich nicht nur Fernsehen. "Aber eigentlich ist es schön, wenn die Kinder sagen, dass sie sich beruflich etwas Ähnliches vorstellen können wie die Eltern", fügt sie hinzu.

Nika hingegen habe nach ihrem Abi erst mal vor, zu reisen. Danach könne sie sich gut vorstellen, Psychologie oder Gesang zu studieren. Ihre Mama bleibe aber nach wie vor ihr großes Vorbild. "Sie ist unser Role Model, weil sie immer ein unabhängiges Leben geführt hat und trotzdem für uns da war", schwärmt die 18-Jährige.

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihren Töchtern Nele und Nika und Mann Kai

Getty Images Nele und Frauke Ludowig im November 2022

Getty Images Frauke Ludowig bei "Let's Dance" 2023

