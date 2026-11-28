So aufgelöst zeigt sich Frauke Ludowig (62) nur selten: Nach einer arbeitsreichen Reise nach Las Vegas ist die Moderatorin in Tränen ausgebrochen. Das zeigt ein Video, das sie jetzt auf Instagram veröffentlicht hat. Für eine Sondersendung von "Exclusiv" rund um das Formel-1-Rennen am vergangenen Wochenende war die 62-Jährige in die US-Metropole geflogen. Danach wollte sie gemeinsam mit einer Kollegin über Denver zurück nach Deutschland fliegen. Doch die Maschine blieb wegen technischer Probleme am Boden. Für die TV-Bekanntheit kam die Panne zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Bereits zwölf Stunden später wollte sie einen ihr nahestehenden Menschen aus dem Krankenhaus abholen und anschließend für ihn da sein. Durch den Ausfall des Fluges geriet ihr gesamter Plan ins Wanken. Auf Instagram lässt die TV-Bekanntheit ihre Follower an dem emotionalen Moment teilhaben und macht deutlich, wie sehr sie die Situation belastet.

Frauke hatte ihre Rückkehr genau durchgerechnet, damit sie den wichtigen Termin trotz des engen Zeitplans wahrnehmen konnte. Durch den Flugausfall erreichte sie Deutschland jedoch nicht rechtzeitig. "Ich hatte mir das alles ganz genau überlegt, wie es zeitlich passen könnte, und dann das", erklärt sie in ihrer Instagram-Story enttäuscht. Nach den anstrengenden Tagen in Las Vegas mit viel Arbeit und wenig Schlaf lagen bei ihr schließlich die Nerven blank. Sie ordnet ihre Reaktion zwar selbst ein, kann ihre Tränen in diesem Moment aber nicht mehr zurückhalten. "Klar, es gibt viel Schlimmeres, aber in dieser Situation, völlig übermüdet, sehr viel gearbeitet, führte es zum ein oder anderen Heulkrampf ...", berichtet Frauke ihren Followern. Aufgeben kam für die Journalistin und ihre Begleiterin trotzdem nicht infrage. Für den neuen Versuch gingen sie und ihre Kollegin am nächsten Morgen auf Nummer sicher: Schon vier Stunden vor der angesetzten Abflugzeit waren beide am Flughafen. Diesmal ging alles gut: Die Heimreise verlief ohne weitere Zwischenfälle, und die beiden Frauen kamen schließlich wie geplant in Deutschland an.

In einem Zusammenschnitt auf Instagram dokumentieren Frauke und ihre Begleiterin, wie ihre Stimmung zwischen Enttäuschung, Erschöpfung und Galgenhumor schwankt. Über einige der Aufnahmen kann die Moderatorin inzwischen schon wieder lachen. Zugleich möchte sie ihren Followern bewusst nicht nur die schillernden Bilder ihres Arbeitstrips präsentieren. "Nach dem ganzen Glam in Las Vegas muss ich euch auch diese Seite zeigen. Es flossen Tränen, schaut bitte mal, wie wir aussahen", kündigt sie die ehrlichen Aufnahmen auf der Plattform an. Die belastende Situation habe ihr zudem vor Augen geführt, wie viel verlässliche Unterstützung wert ist. Ihrer Kollegin widmet sie deshalb besonders herzliche Worte: "Nichts ist schöner, als einen treuen, verlässlichen und mitfühlenden Herzens-Menschen an der Seite zu haben." Damit zeigt der Beitrag neben den Tränen auch, wie die beiden Frauen die ungeplante Ausnahmesituation gemeinsam bewältigen.

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Moderatorin

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig weint

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