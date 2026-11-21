Frauke Ludowig (62) hat offenbar ihre kindliche Seite wieder aufleben lassen! Die Moderatorin gönnte sich jetzt einen ausgelassenen Spaß und ließ sich in einem riesigen, schwimmbeckenähnlichen Bällebad rücklings in die bunten Plastikbälle plumpsen. Ihre Fans konnten die ausgelassene Aktion in ihrer Instagram-Story mitverfolgen. Zuerst verschwand Fraukes Körper zwischen den blauen, türkisen, hellgrünen und grauen Kugeln. Für einen kurzen Moment war sogar ihr Kopf kaum noch zu sehen. Dann tauchte die TV-Bekanntheit wieder auf, strahlte über das ganze Gesicht und riss begeistert die Hände in die Luft. Auch ihre Beine streckte sie fröhlich aus dem Bällemeer. Zum verspielten Finale hielt Frauke einen gelben Schwimmring in Entenform vor sich. Zu dem Clip schrieb sie: "Also, dass ich heute im Bällebad lande."

Für ihren ungewöhnlichen Badespaß wählte Frauke einen entspannten Look: Sie erschien in einem blauen Jeans-Ensemble, das sie mit braunen Schuhen kombinierte. Ihre blonden Haare trug die Moderatorin offen und locker über den Schultern. Ganz allein war die Moderatorin bei dem Spaß allerdings nicht: Neben ihr tauchte plötzlich ein Mann mit braunen Haaren und Schnurrbart aus den Bällen auf. Die beiden lächelten sich an und plauderten sichtlich bestens gelaunt miteinander. Frauke hielt mit ihrer Freude nicht hinter dem Berg. "Also bleibe ich hier. Ich liebe es. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch", schwärmte sie in dem Video. Das Bällebad selbst ist dabei liebevoll gestaltet und erinnert in vielen Details an ein echtes Schwimmbecken. Am Rand sind Tiefenmarkierungen angebracht, eine Fliesenbordüre ziert die Umrandung und sogar ein rot-weißer Rettungsring darf nicht fehlen.

Das außergewöhnliche Bällebad verfolgt allerdings einen bestimmten Zweck, wie Fraukes Begleiter im Video erklärte. "Der ganze Sinn ist doch: Was kannst du tun, um dich wieder wie ein Kind zu fühlen?", erklärte er. Ungenutzt bleibt das Bällebad offenbar nicht, denn es kommt laut dem Mann regelmäßig zum Einsatz. "Okay, ich habe hier noch nie geschlafen, aber wir sind jeden Tag hier drin", plauderte er aus.

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Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, November 2026

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