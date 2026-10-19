Romeo Beckham gibt Schauspieldebüt in queerem Tennisfilm

Romeo Beckham (24) wagt mit 24 Jahren einen überraschenden Karriereschritt und gibt in der französischen Romanze "Forty Love" sein Debüt als professioneller Schauspieler. In dem Film verkörpert der Promispross einen charismatischen Nachwuchsspieler, der an der französischen Riviera auf den Tennisstar Sacha Gallo trifft, welcher von Paul Kircher dargestellt wird. Auf dem Tennisplatz liefern sich die beiden Männer zunächst ein Duell und stehen sich als sportliche Rivalen gegenüber, bevor sich ihre anfängliche Feindschaft zu einer Liebesgeschichte entwickelt. Der auf YouTube veröffentlichte Trailer zu "Forty Love" gewährt bereits intime Einblicke in die Beziehung der Figuren: Romeo und Paul sind darin küssend, eng umschlungen und gemeinsam im Bett zu sehen. In Frankreich soll der Film Ende November 2026 in die Kinos kommen.

Besonders deutlich wird die Spannung zwischen den beiden Tennisprofis in einer Szene des Trailers, in der Romeos Figur Sacha mit drastischen Worten zur Rede stellt: "Es ist nicht meine Schuld, wenn du verdammt noch mal in mich verliebt bist." Neben den beiden Hauptdarstellern ist die Romanze mit der französischen Filmikone Catherine Deneuve (82), Guillaume Canet und Benjamin Voisin prominent besetzt, während StudioCanal das Projekt produzierte. Für Pierre-Ange Carlotti markiert der Film zugleich eine besondere Premiere, da "Forty Love" der erste Spielfilm des Regisseurs ist, der zuvor unter anderem als Fotograf auf sich aufmerksam machte. Mit seinem Langfilmdebüt verbindet der Filmemacher nun sportlichen Konkurrenzkampf und eine queere Liebesgeschichte vor der Kulisse der französischen Riviera.

Romeo ist eines der vier Kinder des früheren Fußballstars David Beckham (51) und der Modedesignerin Victoria Beckham (52). Bevor er sich erstmals als Schauspieler versuchte, war Romeo selbst im Fußball aktiv und arbeitete zudem als Model. Im Netz sorgte der Trailer schnell für Vergleiche mit der erfolgreichen Serie "Heated Rivalry", in der ebenfalls eine queere Liebesgeschichte zwischen zwei Profisportlern im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz zu "Forty Love" dreht sich die Handlung der Serie jedoch nicht um Tennis, sondern um Eishockey, wobei Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25) die Hauptrollen übernahmen.

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Imago Romeo Beckham bei der Burberry Spring/Summer 2027 Show während der London Fashion Week, September 2026

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Dezember 2025