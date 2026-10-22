Romeo Beckham und Kim feiern zweijähriges Liebesjubiläum

Palmen, Pool und ganz viel Herzschmerz-Romantik: Romeo Beckham (24) und seine Freundin Kim Turnbull feiern ihr zweijähriges Liebesjubiläum mit einem Urlaub auf Bali. Auf Instagram teilte das Paar am Mittwoch gleich mehrere Eindrücke seiner exotischen Reise – und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie verliebt die beiden sind. Auf einem Schnappschuss posiert Kim mit einem Dessertteller, auf den mit Schokoladensoße die Worte "Happy Anniversary" geschrieben wurden. Ein weiteres Bild zeigt sie in einem Pool, wo sie mit Blick auf den Ozean ein schwimmendes Frühstück genießt. Auch Romeo ist Teil der Bilderreihe: Lässig gekleidet sitzt er auf einem Foto auf den Stufen im Außenbereich der Unterkunft.

Neben den Urlaubsschnappschüssen gab es für Kim auch noch eine öffentliche Liebeserklärung. "Zwei Jahre, in denen ich dich liebe. Ich liebe dich sehr, Kimmy T", schrieb Romeo zu den Fotos. Das Model blieb ihm nichts schuldig und widmete ihrem Freund einen eigenen Liebespost auf Instagram: "Zwei Jahre voller Liebe und Abenteuer. Unersetzlich. @romeobeckham." Auch Romeos Familie ließ den besonderen Anlass nicht unkommentiert. Seine Mutter Victoria Beckham (52) reagierte auf die Jubiläumsposts mit mehreren roten Herz-Emojis und zeigte den beiden damit öffentlich ihre Unterstützung. Auch Romeos Großmutter Sandra Beckham meldete sich in den Kommentarspalten zu Wort und gratulierte dem Paar zu seiner zweijährigen Beziehung. Ein Jahrestag, der also nicht nur auf Bali, sondern auch im Hause Beckham gefeiert wurde.

Reibungslos verlief die Lovestory zwischen den beiden allerdings nicht. Im Juni 2025 hatten sich Romeo und Kim nach rund sieben Monaten vorübergehend getrennt. Als Grund für das damalige Liebes-Aus wurde der Druck genannt, der durch den Familienstreit zwischen Romeo und seinem Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) entstanden sein soll. Lange hielt die Trennung aber nicht an: Bereits im Herbst 2025 kamen sich die beiden wieder näher. Mit ihrem gemeinsamen Liebesurlaub und den gegenseitigen Botschaften im Netz machen Romeo und Kim nun unmissverständlich klar, dass sie wieder ein Paar sind – und ihren Jahrestag ganz offiziell begehen. Schokoladensoße inklusive.

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Instagram / kim_turnbull Romeo Beckham mit seiner Freundin Kim Turnbull

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Instagram / romeobeckham Kim Turnbull, Model

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Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull mit ihrem Partner Romeo Beckham