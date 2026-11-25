Romeo Beckham (24) und Kim Turnbull haben sich in London einen romantischen Abend in festlicher Atmosphäre gegönnt. Am Montagabend besuchte das Paar gemeinsam die Enthüllung des Burberry-Weihnachtsbaums im Victoria and Albert Museum. Für den Sohn von David und Victoria Beckham (52) und das Model wurde die vorweihnachtliche Veranstaltung zu einer Datenight zu zweit. Vor dem auffälligen Weihnachtsbaum, der an diesem Abend im Mittelpunkt stand, zeigten sich die beiden ganz vertraut miteinander. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posierten Romeo und Kim für die Fotografen. Doch damit war der Abend für die beiden noch lange nicht vorbei: Anschließend ging es für Romeo und Kim zu einem festlichen Dinner, zu dem das britische Modehaus geladen hatte, wie Daily Mail berichtet. In bester Gesellschaft genoss das Paar den Abend gemeinsam mit zahlreichen weiteren prominenten Gästen.

Die Gästeliste des Abends konnte sich durchaus sehen lassen. Neben dem Paar fanden sich laut Daily Mail unter anderem Sängerin Olivia Dean, Schauspielerin Helena Bonham Carter (60), Pixie Geldof (36) und Fußballstar Leah Williamson im Museum ein. Modisch setzten die Stars dabei ganz unterschiedliche Akzente. Olivia zog in einem farbenfrohen Kleid mit Glitzer die Blicke auf sich. Helena hingegen entschied sich für einen klassischen Trenchcoat der Marke und erschien damit ganz stilecht zum Event des Labels. Pixie wählte für den Anlass eine schwarze Jacke aus PVC. Für Romeo hatte der Abend jedoch auch eine berufliche Note: Der 24-Jährige ist Burberry derzeit eng verbunden und Teil der aktuellen Winterkampagne des britischen Modehauses. Dabei stellte er gleich mehrere seiner Talente unter Beweis und stand sowohl als Model als auch als Schauspieler vor der Kamera.

Die Verbindung zwischen Romeo und Burberry besteht schon seit vielen Jahren. Bereits im Jahr 2014 engagierte das Modehaus den damals Zwölfjährigen als Gesicht der Marke. Schon als Kind stand der Sohn des ehemaligen Fußballstars und der Designerin somit für das britische Label vor der Kamera. Auch in diesem Jahr arbeitete Romeo wieder mit Burberry zusammen: Anfang 2026 lief er während der London Fashion Week bei der Herbst-/Wintershow des Modehauses über den Laufsteg. Kurz darauf folgte dann sein Auftritt in der aktuellen Winterkampagne, für die er sich nicht nur als Model, sondern auch als Schauspieler zeigte. Der Auftritt im festlich geschmückten Victoria and Albert Museum reiht sich damit in Romeos langjährige Verbindung zu Burberry ein. Diesmal genoss er das vorweihnachtliche Event jedoch nicht allein, sondern an der Seite seiner Freundin Kim.

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Getty Images Romeo Beckham und Kim Turnbull bei der Weltpremiere von "Forty Love"

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Getty Images Romeo Beckham und Kim Turnbull bei der Burberry-Show während der London Fashion Week am Chelsea College of Arts

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