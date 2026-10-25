Romeo Beckham ist jetzt erfolgreicher als Bruder Brooklyn

Romeo Beckham (24) überrascht mit einem neuen Karriereweg, mit dem wohl nur wenige gerechnet hätten. Er wagt nun den Schritt vor die Kamera und gibt sein Debüt als Schauspieler. In dem französischen Film "Forty Love" steht er an der Seite von Paul Kircher vor der Kamera und spielt einen charismatischen Tennisrivalen. In Frankreich läuft der Streifen am 25. November 2026 an. Laut The Sun soll Romeo seinem älteren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) damit inzwischen den Rang ablaufen. Sein wachsendes Profil habe ihm bereits ein geschätztes Vermögen von rund vier Millionen Pfund (umgerechnet rund 4,7 Millionen Euro) eingebracht. Eine PR-Expertin traut ihm gegenüber dem Blatt sogar noch deutlich mehr zu: "Das ist erst der Anfang für Romeo. Seine Karriere wird jedes Jahr größer und besser werden. Er hat das Potenzial, der Bestverdiener der Familie zu werden, wenn er so weitermacht."

Schon als Zehnjähriger stand Romeo Beckham für Burberry vor der Kamera. Danach schlug der Sohn von David und Victoria Beckham zunächst eine andere Richtung ein und widmete sich dem Fußball. Dabei spielte er unter anderem für Inter Miami II und den FC Brentford. 2021 gelang es ihm schließlich, seine beiden Interessen miteinander zu verbinden: Ein Werbevertrag mit Puma soll ihm rund 1,2 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro) eingebracht haben. Nachdem er 2024 einen neuen Vertrag mit Brentfords B-Team abgelehnt hatte, rückte das Modeln wieder in den Mittelpunkt. Im Juni 2026 folgte dann der Start seines Labels Intra mit einer Kollektion aus Vintage-Nationalmannschaftsjacken. Für den Sprung zur Schauspielerei soll er bereits 2025 heimlich Unterricht genommen haben – das Filmengagement sei laut Insidern auf seine eigene Initiative zurückgegangen. Brooklyn verfügt mit geschätzten sieben Millionen Pfund zwar über das größere Vermögen und verdient unter anderem mit seiner Hot-Soßen-Marke sowie Werbedeals. Seine Projekte als Fotograf und seine Kochvideos stießen jedoch wiederholt auf Kritik. Ein Insider behauptet gegenüber dem Newsportal: "Während Romeos Erfolg weiter wächst, ist den Leuten aufgefallen, dass Brooklyn verstimmt zu sein scheint."

In "Forty Love" spielt Romeo einen aufstrebenden Tennisspieler, der den von Paul verkörperten Star Sacha Gallo sportlich wie privat herausfordert. Aus der anfänglichen Rivalität entwickelt sich eine Liebesgeschichte – im Trailer sind die beiden Figuren küssend, eng umschlungen und gemeinsam im Bett zu sehen. Der Coming-of-Age-Film, der größtenteils auf Französisch gedreht wurde, markiert das Regiedebüt des Modefotografen Pierre-Ange Carlotti. In den Szenen mit Romeo wird hingegen Englisch gesprochen. Mit Catherine Deneuve (83) ist zudem eine renommierte französische Schauspielerin Teil der Besetzung. Ein britischer Kinostart steht bislang nicht fest. David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) sollen besonders stolz auf die erste große Filmrolle ihres Sohnes sein und ihn unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Beckham bei Tag drei des Laver Cup 2026 in der O2 Arena in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham