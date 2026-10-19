Willem Dafoe sieht sich mit 71 noch als Schauspielanfänger

Willem Dafoe (71) hat beim Zurich Film Festival in Zürich seinen neuen Film "Tenzing" vorgestellt. Darin spielt der Hollywoodstar Colonel John Hunt, den britischen Leiter jener Expedition, die 1953 erstmals den Gipfel des Mount Everest erreichte. Obwohl Willem seit fast 50 Jahren vor der Kamera steht und bereits viermal für einen Oscar nominiert war, sieht er sich selbst noch lange nicht als erfahrenen Profi. "Ich sehe mich nach wie vor als Anfänger. Jeder Film ist anders und fordert mich aufs Neue", erklärte er im Gespräch mit 20 Minuten.

Seine anhaltende Neugier auf neue Rollen versteht Willem, der bereits in 37 Filmen gestorben ist, auch als persönliche Lebenshaltung. Ihm gehe es nicht darum, der beste Schauspieler aller Zeiten zu werden. Vielmehr wolle er Erfahrungen sammeln und ein guter Mensch sein. Dabei würden sich seine Ziele im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Besonders wichtig seien ihm Beziehungen und gemeinsame Erlebnisse. "Ich bin ein Tropfen, werde aber zum Ozean, indem ich mich einer Rolle und ihren Beziehungen zu anderen hingebe. Das Individuum interessiert mich nicht, wir sterben alle einmal. Was bleibt, sind unsere Verbindungen zueinander", erklärte er. Dass dieser Weg auch Unsicherheit mit sich bringt, schreckt ihn nicht ab: "Angst ist gut. Im Leben geht es darum, Angst zu überwinden."

Wie wenig ihn jedoch ein echtes Bergabenteuer reizt, machte Willem mit einem Augenzwinkern deutlich. "Mir persönlich hat 'Tenzing' gezeigt, dass ich die Natur und Klettern liebe. Den Mount Everest muss ich aber nicht erzwingen. Ich würde sterben", sagte er. Für seine Rolle setzte sich der Schauspieler dafür umso intensiver mit der historischen Figur John Hunt auseinander und las dessen Autobiografie. Dabei wollte er nachvollziehen, unter welchem Druck der Expeditionsleiter stand und wie sehr militärische Protokolle und die damaligen Machtverhältnisse sein Handeln beeinflussten. Hunt beschreibt Willem zunächst als kleinlich und negativ, im Grunde aber als guten Menschen, der sich um sein Team sorgt. Im Verlauf des Films beginnt die Figur, ihre rassistisch und hierarchisch geprägten Vorurteile gegenüber dem nepalesisch-indischen Bergsteiger Tenzing Norgay zu überwinden. "Tenzing" ist ab dem 16. Oktober 2026 bei Apple TV verfügbar.

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Getty Images Willem Dafoe, Schauspieler

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Getty Images Willem Dafoe im November 2024 in Los Angeles

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Getty Images Willem Dafoe bei der Miu-Miu-Modenschau, Oktober 2024