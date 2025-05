Finn Wolfhard: So erlebte er Willem Dafoe am Set

Finn Wolfhard (22) hat jetzt in einem exklusiven Gespräch mit dem People Magazine verraten, wie eindrucksvoll die gemeinsame Zeit mit Willem Dafoe (69) am Set ihres neuen Films "The Legend of Ochi" für ihn war. Die beiden Schauspieler standen für das A24-Projekt vor der Kamera, das von einem Mädchen handelt, das sich auf ein magisches Abenteuer begibt. Finn, der den meisten als Star aus Stranger Things bekannt ist, musste sich wohl erst daran gewöhnen, Willem nicht als einen seiner berühmtesten Charaktere zu sehen: "Für die ersten paar Tage war es schwer, Willem nicht immer als Norman Osborn zu sehen", erzählte Finn und spielte damit auf Dafoes Rolle als Spider-Man-Bösewicht an.

Von den Dreharbeiten blieb für Finn vor allem eines besonders im Gedächtnis: "Wann immer ich seine Stimme gehört habe, dachte ich: 'Oh mein Gott! Er ist wirklich hier.'" Willem Dafoe habe ihn außerdem tief beeindruckt, da er "in jedem Film aller Zeiten zu sehen" sei und seine Schauspielkunst legendären Status habe. Über den Drehverlauf hinweg verflog diese Faszination nach eigenen Worten nie ganz. Zwischen den Szenen ergaben sich für Finn außerdem intensive Gespräche, bei denen er Willem vor allem nach dessen Erfahrungen als Theaterschauspieler in New York in den Siebzigern und Achtzigern ausfragte und dabei viele inspirierende Einblicke gewinnen konnte.

Finn, der selbst in jungen Jahren in den Mittelpunkt des Medieninteresses rückte, scheint die Persönlichkeit und künstlerische Hingabe von Willem tief beeindruckt zu haben: "Er war schon immer jemand, der meiner Meinung nach einfach nur der Kunst wegen dabei ist." Für Finn, der von einer Musikerkarriere über "Stranger Things" bis zum Regisseur schon vieles ausprobiert hat, war die Zusammenarbeit mit Willem offenbar inspirierend und eine besondere Lektion rund ums Schauspiel.

Getty Images Willem Dafoe im November 2024 in Los Angeles

Getty Images Finn Wolfhard, Januar 2025

