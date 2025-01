Willem Dafoe schwärmt von Zusammenarbeit mit Lily-Rose Depp

Willem Dafoe (69) hat in einem Interview mit der Bild spannende Einblicke in seine Arbeit am neuen Horrorfilm "Nosferatu – Der Untote" gegeben und dabei auch über die Zusammenarbeit mit Lily-Rose Depp (25) gesprochen. Für den Hollywood-Star sei es ein besonderes Erlebnis gewesen, mit der Tochter seines ehemaligen Kollegen Johnny Depp (61) vor der Kamera zu stehen. "Mit ihr zu spielen, war ein Geschenk", schwärmt Willem über die junge Schauspielerin. Während Lily-Rose im Film zur Zielscheibe des Vampirs wird, erinnert sie Willem in ihrer Sensibilität und Ausstrahlung stark an ihren berühmten Vater. "Wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich meinen Freund Johnny", so Willem.

Schon in den 1980er Jahren hatten Willem und Johnny gemeinsam an Projekten wie dem Antikriegsfilm "Platoon" gearbeitet. Für diesen Film erhielt Willem eine seiner vier Oscar-Nominierungen. Nun sieht er sich in der Rolle des Mentors für Lily-Rose. Er ist überzeugt, dass der Nachwuchs-Star der Branche in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten wird, und bezeichnet sie als "Geschenk ans Kino". Als erfahrener Schauspieler, der in über 100 Projekten mitgewirkt hat, sieht Willem es als ein Privileg, die nächste Generation Hollywoods begleiten zu dürfen. Auch beim Filmprojekt selbst lobte er den kreativen Ansatz und die Energie am Set: "Dieser Film hat mich wirklich beflügelt."

Privat legt Willem großen Wert darauf, sich nicht vom Älterwerden stressen zu lassen. "Ich sehe schon immer alt aus. Das hat mir einen Vorteil verschafft", scherzte er. Kürzlich erzählte er, warum er gerne auf der Leinwand stirbt – die Anzahl seiner Filmtode ist beeindruckend. Ob er in "Nosferatu" ums Leben kommt, verriet er natürlich nicht. Auch Lily-Rose ist in der Hollywood-Welt keine Unbekannte. Allein durch ihren berühmten Vater erhielt sie schon früh mediale Aufmerksamkeit. Im Jahr 2014 stand sie dann selbst das erste Mal vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Willem Dafoe und Lily-Rose Depp sprechen während einer Sondervorführung von "Nosferatu"

Anzeige Anzeige