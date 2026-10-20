Aaron Rodgers versöhnt sich nach Jahren mit seiner Familie

Nach Jahren der Funkstille gibt es neue Bilder, die Aaron Rodgers (42) wieder im Kreis seiner Familie zeigen. Sein älterer Bruder Luke Rodgers teilte auf Instagram seltene Aufnahmen vom Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Indianapolis Colts. Auf den Fotos lächelt der Quarterback in einer privaten Stadionloge, umgeben von seinen Eltern Ed und Darla, Luke, dessen Ehefrau Aimee sowie den drei kleinen Kindern des Paares. Gemeinsam verfolgte die Familie den 34:22-Erfolg der Steelers. Weitere Schnappschüsse zeigen herzliche Momente zwischen dem Footballstar und seinen beiden Nichten sowie seinem Neffen. Sein jüngerer Bruder Jordan Rodgers (38) war zwar nicht vor Ort, setzte aber dennoch ein öffentliches Zeichen: Er hinterließ unter Lukes Beitrag ein Like. Für eine Familie, deren Zerwürfnis jahrelang Schlagzeilen machte, sind solche Bilder alles andere als selbstverständlich.

Luke machte in seinem Instagram-Post deutlich, wie viel ihm das Wiedersehen bedeutete. "Das vergangene Wochenende war ziemlich besonders", schrieb er zu den Bildern. Auch Aaron beteiligte sich an der Diskussion unter dem Beitrag und sorgte mit einem ungewöhnlichen Kommentar für einen humorvollen Moment: "Flugzeuge, Züge und Renegade! Außerdem falsch geschriebene Kuchen." Die Aufnahmen zeigen den Footballspieler nicht nur mit seiner Familie, sondern auch bei der Begrüßung der Kinder seines Bruders. Auf einem der Fotos hat er eine seiner Nichten liebevoll im Arm. Dass sich die Brüder wieder näherkommen könnten, deutete sich bereits vor einigen Monaten an. Im Juli teilte Aaron Bilder, die ihn bei einer Umarmung mit seinen Eltern und an der Seite von Luke zeigten. Die aktuellen Aufnahmen vom Stadionbesuch liefern nun weitere Anzeichen dafür, dass sich das Verhältnis innerhalb der Familie entspannt.

Der Bruch innerhalb der Familie wurde 2016 öffentlich, als Jordan bei The Bachelorette mitmachte. Während eines Besuchs bei seiner Familie zusammen mit JoJo Fletcher (35) wurde deutlich, dass Aaron nicht dabei war. Jordan erklärte in der Sendung, warum die beiden Brüder kaum Kontakt hatten: "Aaron und ich haben eigentlich keine besonders enge Beziehung. Es ist einfach die Art, wie er sich entschieden hat, sein Leben zu führen, und ich habe mich entschieden, meiner Familie, meinen Eltern und meinem Bruder nahezubleiben." Ein Jahr später sprach Vater Ed mit The New York Times über die Situation und verriet, dass Aaron bereits seit 2014 keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen gehabt habe. "Ruhm kann die Dinge verändern", fasste er die Entwicklung zusammen. Später berichtete Aaron, dass vor allem schwierige Gespräche mit seinen Brüdern den Weg zur Versöhnung geebnet hätten. Auch seine Ehefrau Brittani habe ihn ermutigt, wieder Nähe zuzulassen. Im August blickte er positiv auf die Entwicklung zurück: "Es war wirklich wunderschön, wieder mit ihnen allen in Kontakt zu kommen."

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https://www.instagram.com/p/DepL204G0ls/?img_index=1 Luke Rodgers und Aaron Rodgers im Footballstadion mit Familie 2026

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Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback

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Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers und sein Vater