Emotionale Fotos: Aaron Rodgers beendet den Familienstreit

Nach mehr als zehn Jahren Funkstille hat NFL-Star Aaron Rodgers (42) offenbar den Konflikt mit seiner Familie beigelegt. Der Quarterback der Pittsburgh Steelers teilt auf Instagram eine Reihe von Fotos, die ihn gemeinsam mit seinen Eltern Ed und Darla sowie seinem Bruder Luke zeigen. Zu sehen ist unter anderem, wie Aaron seinen Arm um seine Eltern legt und gemeinsam mit Luke lacht und entspannt. Auf einem der Fotos helfen die Brüder zusammen dabei, ein Kinderspielzeug aufzubauen – offenbar für Lukes Kinder Evie und Jack.

Nicht mit auf den Fotos dabei ist Aarons jüngerer Bruder Jordan Rodgers (37). Dieser wurde einem breiten Publikum bekannt, als er 2016 an der US-Datingshow "The Bachelorette" teilnahm, die Staffel gewann und dort seine spätere Ehefrau JoJo Fletcher (35) kennenlernte. Das Paar heiratete 2022 und begrüßte Ende vergangenen Jahres sein erstes Kind. Obwohl Jordan in den Bildern nicht auftaucht, likten sowohl er als auch JoJo den Instagram-Post seines Bruders.

Der Familienstreit zog sich über Jahre und wurde immer wieder öffentlich thematisiert. Bereits während Jordans Bachelorette-Staffel war die Entfremdung ein großes Thema – Aaron erschien damals nicht zu einem Familienessen, das die Produktion organisiert hatte. In der Netflix-Doku "Aaron Rodgers: Enigma" aus dem Jahr 2024 behauptete Aaron, nie eine Einladung erhalten zu haben. Im August 2022 sprach er bei "The Aubrey Marcus Podcast" offen über die Situation und betonte dabei, dass er trotz allem tiefe Dankbarkeit und Liebe für seine Familie empfinde. Damals drückte er zudem seine Hoffnung auf eine mögliche Versöhnung aus: "Ich glaube an Heilung und ich glaube an die Möglichkeit einer Versöhnung irgendwann."

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers und seine Mutter

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers und sein Vater

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/joelle_fletcher/?img_index=1 JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten