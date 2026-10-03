Aaron Rodgers verkauft seine Luxusvilla in New Jersey

Aaron Rodgers (42) trennt sich von seinem Zuhause an der Ostküste: Der NFL-Quarterback hat seine Villa in New Jersey für 15 Millionen Dollar auf den Markt gebracht, umgerechnet rund 12,8 Millionen Euro. Das etwa 929 Quadratmeter große Anwesen liegt in den wohlhabenden Vororten Montclair und Cedar Grove, über deren Gemeindegrenzen sich das Grundstück erstreckt. Manhattan ist von dort etwa 32 Kilometer entfernt. Für den Footballprofi war die Lage sehr praktisch: Zum MetLife Stadium, der Heimstätte der Jets, ist es nur eine kurze Fahrt. Die Immobilie war allerdings schon beim Kauf kein Schnäppchen, wie Showbiz Cheat Sheet berichtet. Im Juni 2023, während seiner Zeit bei den New York Jets, erwarb er das Haus über eine Gesellschaft für etwa 8,1 Millionen Euro. Nun verlangt Aaron also deutlich mehr, als er selbst dafür bezahlt hat.

In einer Haustour auf dem YouTube-Kanal Suburbs of New York City ist zu sehen, dass die zwei Etagen acht Schlafzimmer und zehn Badezimmer bieten. Ein besonderes Highlight ist die durchgehende Glasfassade, die einen freien Blick auf die Skyline von New York City bietet. Hinter der Glasfront erwarten Besucher offen gestaltete Räume mit polierten weißen Böden. Dazu kommen ein Medienzimmer, ein Weinkeller, eine Zigarrenlounge, eine Gästesuite, ein Meditationsraum und ein Fitnessstudio. Zur Hauptsuite gehört außerdem ein Badezimmer im Spa-Stil. Im Garten geht es ähnlich luxuriös weiter: Dort finden sich ein beheizter Pool mit Salz-Chlor-System, eine Feuerstelle, eine Sauna und ein Kaltwasserbecken. Rasenflächen und angelegte Gärten umgeben das Gebäude.

Der Grund für den Verkauf dürfte laut Showbiz Cheat Sheet an Aarons Karriere liegen. Seit seinem Wechsel zu den Pittsburgh Steelers lebt der Sportler mit seiner Ehefrau Brittani in Canonsburg, unweit von Pittsburgh. Ihr dortiges Reitanwesen verfügt über rund 1.858 Quadratmeter Wohnfläche und erstreckt sich über etwa 44,5 Hektar. Zur Ausstattung gehören unter anderem Pferdeställe, sechs Garagenstellplätze, ein Heimkino, ein Pool und ein Golfplatz. Doch damit nicht genug: Der Quarterback besitzt noch weitere Immobilien. Seine Strandvilla in Malibu hatte Aaron 2019 für 24 Millionen Euro gekauft und 2026 für 34 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Auch ein Haus in Oneida, Wisconsin, das noch aus seiner Zeit bei den Green Bay Packers stammt, kam im November 2025 auf den Markt. Dafür hatte er 2015 rund 1,5 Millionen Euro bezahlt, später lag der Angebotspreis bei 3,2 Millionen Euro.

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Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

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Getty Images Aaron Rodgers feiert mit den Pittsburgh Steelers den Sieg gegen die Baltimore Ravens im Acrisure Stadium, 04. Januar 2026

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Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star