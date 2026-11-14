Nach jahrelangem Streit zeigt Aaron Rodgers Bruderliebe

Nach fast zehn Jahren Entfremdung zeigen sich Aaron Rodgers (42) und sein jüngerer Bruder Jordan Rodgers (38) wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Freitag veröffentlichte der Footballstar auf Instagram ein Foto, auf dem die beiden gut gelaunt im Acrisure Stadium in Pittsburgh posieren. Aaron hat Jordan dabei vertraut einen Arm um die Schulter gelegt. Während der Quarterback dort für die Pittsburgh Steelers auf dem Feld steht, war sein Bruder an diesem Abend beruflich im Stadion: Er war dort als College-Football-Experte für den Sender ESPN im Einsatz. Zu dem gemeinsamen Schnappschuss fand Aaron lobende Worte. "Es war großartig, meinen kleinen Bruder @jrodgers11 heute Abend in seinem Element zu sehen", schrieb der Sportler. Anschließend hob er hervor, wie viel Einsatz hinter Jordans Karriere stecke: "Ich bin wirklich stolz darauf, wie hart er gearbeitet hat, um dorthin zu kommen, wo er heute ist." Damit machte Aaron seine Wertschätzung für seinen Bruder nun auch vor seinen zahlreichen Followern deutlich.

Die öffentlich gezeigte Bruderliebe fällt vor allem wegen der langen Funkstille zwischen Aaron und Jordan auf. Jahrelang hatten die beiden kaum oder sogar gar keinen Kontakt zueinander. Bekannt wurde der Konflikt 2016, als Jordan während seiner Teilnahme an der Datingshow The Bachelorette offen erklärte, dass er und der NFL-Star sich nicht nahestehen. Seitdem galt ihr schwieriges Verhältnis als Teil eines größeren Streits innerhalb der Familie. Im September folgte dann die überraschende Wende: Im Podcast seines Teamkollegen Cam Heyward verriet Aaron, dass er sich mit Jordan versöhnt habe. Der Quarterback sprach auch darüber, dass dieser Schritt offenbar nicht ohne unangenehme Momente möglich gewesen sei. Zwischen den Brüdern habe es schwierige Gespräche gegeben. Mit dem neuen Foto aus dem Stadion wird die Annäherung der beiden nun erstmals auch für die Öffentlichkeit so richtig sichtbar. Statt Distanz zeigen Aaron und Jordan sich darauf eng nebeneinander, bestens gelaunt und sichtbar vertraut.

Doch nicht nur mit Jordan hat Aaron das Kriegsbeil offenbar begraben. Laut TMZ arbeitet der Sportler seit diesem Jahr auch an seinen übrigen Familienbeziehungen. Nach jahrelangen Spannungen soll er wieder auf seine Eltern Ed und Darla und auf seinen älteren Bruder Luke zugegangen sein. Bereits im April filmte das US-Portal Aaron zusammen mit seinen Eltern bei einer Hall-of-Fame-Veranstaltung an einer Highschool in Kalifornien. Die Aufnahmen deuteten darauf hin, dass die Familie schon abseits der Öffentlichkeit erste Schritte aufeinander zu gemacht hatte. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch Aarons Ehefrau Brittani. Der Footballprofi erklärte, sie habe ihm geholfen, wieder Kontakt zu seinen Angehörigen aufzunehmen. Damit hat der Quarterback neben seinem Team auf dem Rasen offenbar auch zu Hause eine starke Mitspielerin an seiner Seite, die ihm beim schwierigsten Spielzug geholfen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers feiert mit den Pittsburgh Steelers den Sieg gegen die Baltimore Ravens im Acrisure Stadium, 04. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers und Bruder Jordan Rodgers

Anzeige Anzeige