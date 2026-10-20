Jenna Dewan rührt Fans mit emotionalem Tribut an ihre Mama

Jenna Dewan (45) hat einen ganz besonderen Auftritt vor sich: Bei Dancing with the Stars steht am Dienstag die sogenannte Dedication Night an – und die Schauspielerin widmet ihren Tanz ihrer Mutter Nancy. Auf Instagram stimmte die Schauspielerin ihre Community schon vorab auf den emotionalen Moment ein. Dort teilte sie eine ganze Reihe gemeinsamer Schnappschüsse: Fotos von Jenna als kleines Mädchen an der Seite ihrer Mama sowie aktuelle Bilder der beiden und Aufnahmen, auf denen Nancy mit ihren Enkelkindern zu sehen ist. In ihrem Beitrag erinnerte Jenna daran, dass ihre Mutter sie seit jeher unterstützt und ihre Liebe zum Tanzen gefördert habe.

Wie sehr Nancy sie geprägt hat, machte Jenna in ihrem Posting deutlich. "Mit Freundlichkeit voranzugehen. Menschen mit Nachsicht zu begegnen. Stark zu sein, ohne seine Sanftheit zu verlieren. Sein Herz offen zu halten, selbst wenn das Leben nicht ganz so verläuft, wie man es sich vorgestellt hat", zählte sie auf Instagram auf, was ihre Mutter ihr beigebracht habe. Nancy sei immer ihre größte Unterstützerin gewesen, habe an sie geglaubt, sie zu großen Träumen ermutigt und ihr gleichzeitig beigebracht, sich selbst treu zu bleiben. Dass sie sich nun ausgerechnet mit einem Tanz bei ihr bedanken könne, empfindet die Schauspielerin als einen Kreis, der sich schließt – schließlich war es auch ihre Mutter, die ihre Begeisterung für diese Kunstform weckte.

Bei dem Auftritt steht die Tänzerin ausnahmsweise nicht mit ihrem gewohnten Partner Val Chmerkovskiy auf dem Parkett – an ihrer Seite tanzt diesmal Profi Alan Bersten (32). Der Partnerwechsel hat indes einen konkreten Grund: Val wurde für eine Woche suspendiert, nachdem er Kommentare geäußert hatte, die sich offenbar gegen Jurorin Carrie Ann Inaba (58) richteten. Zu der Sperre selbst äußerte sich Jenna nicht konkret.

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Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrer Mutter

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