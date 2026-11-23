Bei der Baby2Baby-Gala durfte Jenna Dewan (45) auf die Zustimmung einer ganz besonderen Modekritikerin zählen: ihrer Tochter Everly. Die 13-Jährige, die aus der Ehe der Schauspielerin mit Channing Tatum (46) stammt, schaut auch bei den Kleidungsentscheidungen ihrer Mutter ganz genau hin. Für ihren Auftritt bei der glamourösen Veranstaltung hatte Jenna eine goldene Robe von Monique Lhuillier gewählt. Im Gespräch mit People verriet die Tänzerin, dass sie damit offenbar einen Volltreffer gelandet hatte. "Sie gab mir ihr Gütesiegel für dieses Kleid, also läuft es gut", freute sich die 45-Jährige. Das Urteil ihrer Tochter scheint Jenna mittlerweile besonders wichtig zu sein. Schließlich ist Everly in einem Alter angekommen, in dem sie selbstbewusst entscheidet, was ihr gefällt und was nicht.

Wie lange sie den modischen Ansprüchen ihrer Tochter noch gerecht werden kann, weiß Jenna selbst nicht. "Sie hat viele Meinungen", erklärte sie gegenüber People. Die Schauspielerin rechnet bereits damit, dass ihre Teenagertochter ihren Look irgendwann weniger begeistert beurteilen könnte. "Aber vielleicht bin ich noch ein Jahr lang cool und sie findet, dass ich einen tollen Stil habe. Mal sehen, wie lange das anhält." Doch nicht nur die Kleiderwahl beschäftigte Jenna vor der Baby2Baby-Gala. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Steve Kazee (51) musste sie auch den Familienalltag organisieren. Um ungestört aufbrechen zu können, verabschiedet sich das Paar gelegentlich bereits eine Stunde vor der Abfahrt von den Kindern und verlässt später heimlich durch einen Seitenausgang das Haus. Auch beim Fertigmachen für die Gala wurde Jenna ständig von einem ihrer drei Kinder beansprucht.

Zu Jennas Familie gehören neben Everly auch Callum und Rhiannon, die sie mit Steve bekommen hat. Ihr Sohn ist inzwischen sechs Jahre alt, ihre jüngste Tochter zwei. Zwischen den Verpflichtungen als Mutter findet die Schauspielerin dennoch Zeit, sich etwas Gutes zu tun. Bereits 2023 erklärte sie, dass für sie auch Gesichtsmasken, Feuchtigkeitspflege und glamouröse Beautymomente zur Selbstfürsorge gehören. Wie rasant sich ihre älteste Tochter verändert, beschäftigt unterdessen auch Channing. In der Talkshow "Today with Jenna and Sheinelle" erinnerte er sich an eine überraschende Erfahrung nach einer beruflichen Reise. "Ich hatte das Gefühl, ich wäre für zwei Wochen weggegangen, um ein bisschen Pressearbeit zu machen, und als ich zurückkam, waren es die ersten beiden Wochen der siebten Klasse und das ganze Kindliche war verschwunden", schilderte der Schauspieler. Für ihn schien Everly innerhalb kürzester Zeit erwachsen geworden zu sein.

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Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Tochter Everly Tatum

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Getty Images Jenna Dewan besucht die Baby2Baby-Gala 2026 im Pacific Design Center in West Hollywood

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