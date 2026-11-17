Kelly Ripa (56) weiß genau, wie sie sich einer möglichen Tanzkonkurrenz mit Jenna Dewan (45) entziehen würde: kurzerhand eine Verletzung vortäuschen. Mit dieser scherzhaften Aussage sorgte die Moderatorin in ihrer Talkshow "Live with Kelly and Mark" für einige Lacher. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos sowie Schauspielerin Jessica Capshaw (50) sprach Kelly über die starken Auftritte von Jenna in der Tanzshow. Dabei machte sie deutlich, wie sehr sie das Können der Schauspielerin einschüchtert. "Sie ist unglaublich", lobte Kelly ihre potenzielle Konkurrentin. Auf das Thema kam die Runde durch einen Besuch von Jessica im Ballsaal von "Dancing with the Stars". Dort hatte die Schauspielerin ihren "Grey's Anatomy"-Kollegen Harry Shum Jr. (44) unterstützt, der damals noch als Kandidat in der Show mittanzte. Von dem, was sie vor Ort zu sehen bekam, war Jessica sichtlich angetan, wie das Magazin OK! berichtet.

"Nun, Harry Shum Jr. ist dabei, und Jenna, ich meine, Jenna Dewan ist unglaublich. Es sind gerade einfach so viele großartige Menschen in der Show", schwärmte Jessica in der Sendung von der aktuellen Besetzung. Ripa führte das Gedankenspiel weiter: Würde Produzent Michael Gelman sie für die Tanzshow anfragen, wäre sie zunächst durchaus bereit, mitzumachen. Ihre Meinung würde sich allerdings schlagartig ändern, sobald sie erfahren würde, dass auch Jenna Dewan antritt, wie OK! berichtet. Als Jessica überrascht nachfragte, relativierte die Moderatorin ihre Aussage umgehend: "Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist ein theoretisches Gespräch. Theoretisch." Für den Fall eines Duells mit Jenna hatte Kelly dann aber eine klare Antwort parat: "Was?! Nein, vergiss es, ich bin raus. Ich würde so tun, als wäre ich verletzt." Auch Mark stimmte seiner Frau zu und bezeichnete Jenna als eine Kandidatin mit besonders starken Voraussetzungen. Jessica pflichtete ihm bei.

Ganz so weit wird es allerdings nicht mehr kommen, denn Jenna ist bereits aus "Dancing with the Stars" ausgeschieden. Am 11. November mussten Dewan und ihr Tanzpartner Val Chmerkovskiy die Show verlassen, obwohl sie zuvor hohe Jury-Punkte erhalten hatten. In einem anschließenden Interview zeigte sich die Schauspielerin unsicher, ob die kritischen Stimmen und Diskussionen im Internet das Abstimmungsergebnis beeinflusst haben könnten. An ihrer positiven Erinnerung an die Teilnahme änderte das jedoch nichts: "Aber ich weiß, dass wir da rausgegangen sind und die beste Zeit unseres Lebens hatten." Auch Val zeigte sich traurig über das Ergebnis. Er betonte jedoch, dass er stolz auf die gemeinsame Staffel sei und nichts zu bereuen habe. Seine Ehefrau, die Profitänzerin Jenna Johnson (32), soll laut einem Insiderbericht, den das Magazin OK! wiedergab, besonders verärgert auf das Ausscheiden ihres Mannes und seiner Tanzpartnerin reagiert haben.

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Imago Kelly Ripa bei den 98. Oscars

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos in New York bei den 79. Tony Awards, Juni 2026

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