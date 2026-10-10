Steve Kazee wehrt sich gegen Gerüchte um Jenna und Val

Steve Kazee (50) hat offenbar die Nase voll von den Gerüchten über seine Verlobte Jenna Dewan (45) und deren Tanzpartner Val Chmerkovskiy. Seit die beiden bei Dancing with the Stars gemeinsam auf der Bühne stehen, wird ihre Vertrautheit von einigen Zuschauern genau unter die Lupe genommen. Besonders die vermeintliche Chemie zwischen den Tanzpartnern sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun scheint Steve auf Instagram auf die Spekulationen reagiert zu haben. In mutmaßlichen Antworten auf entsprechende Kommentare machte sich der Schauspieler über die widersprüchlichen Einschätzungen lustig: "Sie haben keine Chemie. Sie haben zu viel Chemie. Sie haben an den falschen Stellen Chemie. Entscheidet euch." Auch für die anhaltende Kritik fand er deutliche Worte. "Ihr habt wirklich zu viel Zeit. Die Partner stört es nicht, hasst ruhig weiter", entgegnete er. Vor allem die abwertenden Äußerungen über seine Verlobte scheinen dem 50-Jährigen gegen den Strich zu gehen. "Und zeigt zumindest Respekt vor meiner Königin und sprecht wenigstens ihren Namen richtig aus, wenn ihr versucht, sie zu verleumden", forderte er.

Hintergrund der Diskussionen ist das enge Zusammenspiel von Jenna und Val in der 35. Staffel der amerikanischen Tanzshow. Einige Zuschauer empfinden ihre Auftritte offenbar als zu vertraut, da beide privat bereits seit Jahren feste Partner haben. Jenna ist seit 2020 mit Steve verlobt, während Val mit der Profitänzerin Jenna Johnson (32) verheiratet ist. Diese tritt in der aktuellen Staffel gemeinsam mit Glee-Darsteller Harry Shum Jr. (44) an. Auf dem Tanzparkett können Jenna und Val derweil bereits erste Erfolge verbuchen. Nachdem sie zum Staffelauftakt für ihren Tango 19 von 30 möglichen Punkten erhalten hatten, steigerten sie sich am 6. Oktober bei der "Mariah Carey Night" auf 24 Punkte für ihre Rumba. Steve hatte seiner Verlobten schon nach der Ausgabe vom 29. September öffentlich seine Unterstützung zugesichert. Dabei lobte er besonders ihren Einsatz angesichts der körperlichen Anstrengungen und des hohen Drucks. "Ich bin einfach so verdammt stolz auf sie und fühle mich geehrt, ihr bei all dem zur Seite zu stehen. Tanz weiter, Baby. Fülle dein Herz weiter mit Freude. Ich werde genau hier sein und lauter jubeln als jeder andere", schwärmte er damals auf Instagram.

Für Jenna ist die Teilnahme an "Dancing with the Stars" zugleich eine Rückbesinnung auf ihre beruflichen Wurzeln. Bevor sie als Schauspielerin bekannt wurde, arbeitete sie als Backgroundtänzerin und spielte später die Hauptrolle im Tanzfilm "Step Up". Aufgrund dieser Erfahrung wurde ihr bereits vor dem Start der Show ein möglicher Vorteil gegenüber den anderen prominenten Kandidaten nachgesagt. Jenna widersprach dieser Einschätzung allerdings und erklärte, dass sie mit Gesellschaftstanz bislang kaum Berührungspunkte gehabt habe. Die entsprechenden Techniken unterschieden sich deutlich von den Tanzstilen, mit denen sie bisher vertraut gewesen sei. Wie anspruchsvoll die Teilnahme tatsächlich ist, verriet sie nach einer der Liveshows im Gespräch mit Us Weekly. "Ich sage immer wieder, dass ich wusste, dass es hart werden würde. Ich wusste, dass es eine körperlich herausfordernde Situation sein würde. Mir war nicht klar, wie emotional und mental hart der ganze Prozess ebenfalls ist. Aber es ist eine gute Art von hart", erklärte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Dewan beim iHeartRadio Music Festival 2026 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im Januar 2023