Sarah Engels wird mit Geburtstags-Mottoparty überrascht

Was für eine Überraschung! Sarah Engels (34) durfte sich anlässlich ihres 34. Geburtstags über eine aufwendig inszenierte Mottoparty freuen. Auf Instagram zeigte sie in einem Reel einige Eindrücke von ihrem besonderen Abend. Zunächst ahnte die Sängerin noch nichts von der Überraschungsparty, doch kurze Zeit später fand sie sich mitten in einer Feier im Stil der 1920er-Jahre wieder. An festlich hergerichteten Pokertischen warteten bereits ihre besten Freunde und ihre Familie auf das Geburtstagskind. Passend zum Motto zeigte sich Sarah in einem burgunderroten Samtkleid, dazu kombinierte sie eine lange Perlenkette sowie ein schwarzes Stirnband mit Feder. Zu ihrem Post schrieb die Sängerin: "Und auf einmal heißt es: 'Zieh dir das Kleid an, setz die Augenmaske auf und lass dich überraschen'."

Die Location war passend zum Motto gehalten: Gemusterte Tapeten, Kronleuchter, gerahmte Porträts an den Wänden, Kerzenlicht und eine festlich gedeckte Tafel sorgten für die passende Atmosphäre. An den Pokertischen verteilte ein Croupier Karten und Jetons. Die Sängerin reagierte total begeistert, klatschte und ließ sich von ihren Gästen herzlich in den Arm nehmen. In dem Clip ist außerdem zu sehen, wie Sarah nachts mit Augenbinde über einen Gehweg geführt wird – und diese anschließend lachend abnimmt. Ihre Reaktion brachte sie mit eingeblendeten Worten auf den Punkt: "Damit hätte ich nie gerechnet ..." Abschließend schreibt Sarah: "Du sitzt am Pokertisch mit deinen besten Freunden und deiner Familie und hast einen wunderschönen Geburtstag." Na, diese Überraschung scheint gelungen zu sein.

Besonders persönlich fiel ihr Dank an die Person aus, die die Überraschung für sie vorbereitet hatte. "Danke Amo", richtete die Zweifachmama an ihren Mann Julian (33) aus. Die Aufnahmen des Abends zeigen Sarah vor allem im engen Kreis ihrer Liebsten. Neben der Pokerrunde wird vor allem viel gelacht und gut gefeiert. Bekannt wurde Sarah 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, bei der sie den zweiten Platz belegte. Seitdem ist die Sängerin nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern teilt auch regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Followern.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Mann Julian an ihrem 34. Geburtstag

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engles und ihr Mann Julian Engels in Venedig