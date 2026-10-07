"Love Island VIP": Marla gerät zwischen Tim und Paco

In Folge sieben von Love Island VIP wird es für Marla Slengard und Tim Kühnel (29) ungemütlich: Paco Herb (30) zieht als neue Granate ein und sorgt direkt für Unruhe bei dem bisherigen Couple. Denn Marla und den Neuzugang verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Die Reality-Bekanntheit wirft Paco vor, sie damals geghostet und damit ihr Herz gebrochen zu haben, was er allerdings bestreitet. Besonders brisant wird es, als Paco ausgerechnet Marla als Couple wählt – obwohl sie bis dahin mit Tim verkuppelt war. Am Abend lässt sich Marla auf einen offensiven Flirt mit dem Neuankömmling ein – und das direkt vor Tims Augen. Der zeigt sich zunehmend verletzt. In der Show macht er seinem Ärger Luft: "Wieso werde ich hier so gefickt, jetzt mal ehrlich?" Ein wenig Necken sei für ihn in Ordnung. Er erwarte aber, dass Marla selbst merke, wann es zu viel werde, und dann damit aufhöre.

Im Gespräch mit Tim betont Marla zunächst, dass Pacos Auftauchen bei ihr keine Gefühle ausgelöst habe. Sie finde die gesamte Situation vielmehr unnötig. Trotzdem flirtet sie den Abend über weiter mit Paco – und merkt später selbst, dass ihr Verhalten nicht zu ihren Aussagen passt. Im Einzelinterview bei "Love Island VIP" erklärt die Reality-TV-Bekanntheit: "Ich bereue das irgendwie schon so ein bisschen, weil ich damit natürlich auch krass so Interesse signalisiert habe, was ich aber eigentlich gar nicht habe." Marla fragt sich daraufhin, ob dabei ihr Ego eine Rolle gespielt habe. Auch Paco gegenüber räumt sie ein: "Ich bin total in meine eigenen Muster gefallen, was ich gar nicht möchte." An ihren Gefühlen für Tim lässt sie hingegen keinen Zweifel: "Eigentlich ist es ganz einfach, weil die Wahl fällt eh auf Tim. Ganz egal, wie heiß Paco ist."

Anschließend entschuldigt sich Marla bei Tim und gibt zu, selbst nicht zu verstehen, warum sie dieses toxische Verhalten anziehend findet. Bei ihm stößt die Erklärung allerdings auf wenig Verständnis. "Ich werde automatisch so alles gleichgültig. Ich bin einfach wieder kalt", erklärt er in der Kuppelshow und zieht sich emotional zurück. Eifersucht sei für ihn ein klares Warnsignal – eine solche Dynamik wolle er nicht in seinem Leben haben, weil sie ihn kaputtmache. Ob er Marla noch eine Chance gibt, bleibt bis zur nächsten Folge offen. Dabei hatte es zwischen den beiden kurz zuvor noch ordentlich geknistert: Schon nach knapp einem gemeinsamen Tag kuschelten und küssten sie sich in der Villa. Auf Nachfrage erklärte Marla damals sogar, sie sei ganz verliebt, und auch Tim ließ durchblicken, dass sie es ihm angetan hatte. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt außerdem, dass sich Tim und Paco auch privat kennen und sich bislang gut verstanden haben. Die neue Staffel von "Love Island VIP" läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel und Marla Slengard bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Marla Slengard und Paco Herb bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"