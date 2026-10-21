Drei Monate nach Geburt: Anna Adamyan spricht über Ängste

Anna Adamyan (30) meldet sich mit einem sehr persönlichen Mami-Update bei ihrer Community. Auf Instagram teilte die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ein Reel aus Köln, in dem sie offen erzählt, wie es ihr knapp drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes geht. Ihre Bilanz fällt dabei gemischt aus: Das Stillen laufe weiterhin rund und auch ihre Kaiserschnittnarbe sei gut verheilt. Gleichzeitig macht ihr der Körper aber nach wie vor zu schaffen. Anna berichtet von einem flauen Gefühl im Magen, leichter Übelkeit und wenig Appetit. Auch emotional beschäftigt sie einiges. Obwohl sie sich in ihrer Rolle als Mutter mittlerweile sicherer fühlt als früher, sind die Sorgen nach wie vor präsent. Im Video verdeutlicht sie ihre Gefühlslage mit einer kurzen Einblendung der Worte: "Bin leider noch sehr ängstlich..."

In den Texteinblendungen des Clips geht die Influencerin ins Detail. Sie stille nach wie vor beidseitig und zieht ein positives Fazit: "Stillen allgemein klappt supi", heißt es im Netz. Auch körperliche Veränderungen spricht Anna ohne Umschweife an. So habe sich ihr Körpergeruch seit der Geburt stark verändert. Dazu komme, dass sie "gefühlt nie Appetit" verspüre, während die leichte Übelkeit sie weiterhin begleite. Obwohl sie derzeit einiges beschäftigt, präsentiert sich die Zweifachmama in dem Reel gelassen und offen. In einem hellen Flur spricht sie mit lockeren Gesten in die Kamera und lächelt immer wieder. Auch ihr Outfit unterstreicht den entspannten Eindruck: Sie trägt ein cremeweißes Shirt zu einer weit geschnittenen Hose in Dunkelbraun.

In ihrem Beitrag lässt Anna auch die vergangenen Jahre Revue passieren – von den ersten Updates zum Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zu ihren heutigen Einblicken in den Mama-Alltag. Dabei wird deutlich, wie sehr sie diese Entwicklung bewegt. In der Bildunterschrift erklärt sie, dass sie sich dieses Mal in ihrer Mutterrolle deutlich angekommener fühle und inzwischen mehr Sicherheit und Vertrautheit gewonnen habe. Gleichzeitig räumt sie ein, nicht immer alles richtig zu machen und weiterhin mit Ängsten zu kämpfen. Auch darüber, wie schnell die vergangenen Wochen vergangen sind, staunt die Influencerin. "Und können wir bitte mal darüber reden, dass der Kleine die Tage schon 3 Monate (!!!) alt wird?", schreibt sie unter ihrem Video auf Instagram. Ihr Sohn feiert damit in wenigen Tagen bereits seinen ersten kleinen Meilenstein.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Neugeborenen, August 2026

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Janaur 2025 in Regensburg