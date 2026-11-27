Anna Adamyan (30) spricht offen über ein sehr persönliches Thema. In einer Fragerunde auf Instagram gibt die Influencerin ihren Followern jetzt Einblicke in die medizinischen Behandlungen, denen sie sich wegen ihrer Adenomyose im Rahmen ihres Kinderwunsches unterzog. Sie berichtet von mehreren Eingriffen in Belgien und vorübergehend künstlich herbeigeführten Wechseljahren. Dazu teilt Anna ein Foto aus der Klinik: Darauf liegt sie in blauer Klinikkleidung und mit einer hellgrünen OP-Haube auf einer Behandlungsliege. Im Hintergrund sind medizinische Geräte und Kabel zu sehen. Anna berichtet zudem von Verbesserungen, die nach den Eingriffen festgestellt worden seien. Gleichzeitig betont sie jedoch, dass sie nur ihre eigene Erfahrung beschreibt. Welche der Behandlungen am Ende tatsächlich gewirkt hat, könne sie medizinisch nicht sicher sagen.

Anna schildert in ihrer Story, für mehrere Gebärmutterspiegelungen zu Dr. Campo nach Belgien gereist zu sein. Dort wurde sie laut eigener Aussage sowohl während des Kinderwunsches für ihren älteren Sohn als auch erneut 2025 behandelt. Zur Behandlung kam PRP an ihren Eierstöcken und an der Gebärmutterschleimhaut zum Einsatz. Zudem seien vorhandene Verwachsungen bestmöglich entfernt und Cortison direkt vor Ort gespritzt worden. Unabhängig davon ließ sich Anna 2025 mit dem Medikament Yselty für drei Monate in künstliche Wechseljahre versetzen. So wollte sie nach eigener Darstellung bewusst alles "runterfahren". Im Juli 2025 sahen ihre Gebärmutterschleimhaut und andere Werte allerdings nicht gut aus, wie Anna berichtet. Im MRT wirke ihre Gebärmutter sogar "katastrophal", schreibt sie in ihrer Story. Bei einem weiteren Eingriff im Oktober seien jedoch Verbesserungen festgestellt worden. Anna zieht in ihrem Beitrag daher ein vorsichtiges Fazit: "Inwiefern es am Ende diesmal wieder geholfen hat, kann ich nicht verlässlich sagen, sondern nur nach meinem Gefühl, und da glaube ich, dass mir die Behandlungen sehr geholfen haben."

Anna spricht schon länger offen über ihre chronische Adenomyose. Immer wieder informiert sie ihre Community darüber, welche persönlichen Folgen die Erkrankung für ihren Alltag hat. Bei Adenomyose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, in die Muskelwand der Gebärmutter. Die Krankheit kann starke Beschwerden verursachen. Anna schilderte in der Vergangenheit, unter chronischen und zeitweise kaum erträglichen Schmerzen zu leiden. Im April 2026 sprach die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin anlässlich des Adenomyosis Awareness Month offen über ihre Erfahrungen mit der Diagnose. Damals wollte sie mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit schaffen, die viele Betroffene im Alltag stark belastet. Mit ihren neuen Einblicken in die Kinderwunschbehandlung zeigt Anna jetzt einen weiteren sehr privaten Teil ihres Lebens mit der Krankheit. Dabei wird deutlich, wie aufwendig der Weg zu einer Schwangerschaft für sie war.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

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