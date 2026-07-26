"Zweites Wunder": Anna Adamyan ist erneut Mutter geworden

Freudige Neuigkeiten von Anna Adamyan (30): Die Influencerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Auf Instagram teilt sie jetzt ein rührendes Foto, das die winzige Hand ihres neugeborenen Sohnes zeigt. Ihr "zweites Wunder" kam jedoch früher als erwartet auf die Welt – am 24. Juli 2026, in der 34. Schwangerschaftswoche plus drei Tage. Die Geburt verlief nicht unkompliziert, denn Anna schreibt, dass ihr Baby ganz plötzlich auf die Welt geholt werden musste.

In einem emotionalen Posting auf Instagram meldet sich Anna mit einem Update an ihre Follower. "Wir sind unendlich dankbar und unglaublich stolz, dass er jetzt bei uns ist – auch wenn er gerade noch viel Starthilfe braucht", erklärt sie dort. Sowohl sie selbst als auch ihr Sohn brauchen demnach noch Zeit, um sich zu erholen – oder wie sie es ihrem älteren Sohn beschrieben haben: Sein kleiner Bruder sammle gerade noch Superkräfte. Anna kündigt außerdem an, sich erst in Ruhe zurückzumelden, wenn sie wieder bereit dazu ist.

Die Schwangerschaft verlief für Anna nicht ohne Sorgen. Vor wenigen Wochen erlebte sie während eines Kurzurlaubs an der belgischen Küste einen großen Schock, als sie mit Blutungen aufwachte. Gemeinsam mit ihrem Mann, Fußballprofi Sargis Adamyan (33), fuhr sie damals umgehend in eine Klinik. Über diesen Moment sprach die 30-Jährige danach offen auf Instagram und beschrieb es als sehr belastende Erfahrung. Nun ist der kleine Bruder von Levi trotz allem auf der Welt – und die Familie sammelt gemeinsam Kraft.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ihr Mann Sargis und ihr Baby, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

Anzeige