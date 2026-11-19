Anna Adamyan (30) fällt es offenbar nicht leicht, Unterstützung anzunehmen. In ihrer Instagramstory sprach die Zweifachmama jetzt offen darüber, wie schwer es ihr fällt, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und sich bewusst Freiräume zu nehmen. Selbst gegenüber dem Vater ihrer Kinder habe sie Hemmungen, klar anzusprechen, wann sie eine Auszeit benötigt – unabhängig davon, ob sie die Zeit für sich selbst oder für berufliche Verpflichtungen nutzen möchte. Dabei sieht die Influencerin das größte Hindernis vor allem bei sich selbst. Immer wieder müsse sie daran erinnert werden, dass sie nicht alles alleine schaffen müsse und Hilfe durchaus annehmen dürfe. Bei ihrem jüngeren Kind gelinge ihr das inzwischen zumindest etwas besser, da Sargis (33) derzeit bei ihr sei. Seine Anwesenheit mache es ihr leichter, Verantwortung abzugeben und auch einmal die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Besonders ausgeprägt sei diese Schwierigkeit noch bei ihrem älteren Sohn gewesen. Damals habe Anna kaum Entlastung zulassen können, obwohl sie die Betreuung durch den Kindsvater keineswegs als Gefallen betrachte. Vielmehr sei es für sie selbstverständlich, dass beide Elternteile gleichermaßen Verantwortung übernehmen. Dennoch habe sie sich selbst im engsten Familienkreis schwergetan, ihre Wünsche klar zu formulieren. "Aber trotzdem selbst da fiel mir das immer schwer, irgendwie zu sagen: Hey, ich brauche jetzt diese Zeit für mich, weil ich diese Zeit für mich möchte oder arbeiten muss, oder? Was auch immer", erinnerte sich die Influencerin. Inzwischen habe sie zwar Fortschritte gemacht, ganz abgelegt sei das alte Muster aber noch nicht: "Und jetzt beim Kleinen ist es ein bisschen leichter, aber trotzdem brauche ich immer wieder diesen Impuls mit. Du darfst das."

Wie Anna ihren Alltag zwischen Familie und Beruf gemeinsam mit ihrem Nachwuchs meistert, zeigte sie bereits Anfang November. Damals nahm die Influencerin ihren jüngeren Sohn kurzerhand mit in einen beruflichen Videocall. Während sie vor ihrem Laptop saß und an der Besprechung teilnahm, lag das Baby in einer hellblauen Trage an ihrer Brust. Immer wieder legte die Zweifachmama dabei behutsam eine Hand auf den Kopf ihres Kleinen. Mit einem Augenzwinkern stellte sie ihren ungewöhnlichen Meetingbegleiter als ihren "Praktikanten" vor. Die Aufnahmen gewährten ihren Followern einen Einblick, wie Anna berufliche Verpflichtungen und Kinderbetreuung miteinander verband. Anstatt ihren Sohn für den Termin abzugeben, nahm sie ihn einfach mit und absolvierte die Besprechung mit dem Baby im Arm.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

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