Ein letztes Mal: Dwayne Johnson postet "Jumanji"-Kinoplakat

Dwayne Johnson (54) macht seine Fans heiß auf das große Finale: Mit "Jumanji: Open World" bringt Sony Pictures am 25. Dezember 2026 den Abschluss der aktuellen Trilogie in die Kinos. An der Seite des Schauspielers sind auch dieses Mal wieder Jack Black (57), Kevin Hart (47) und Karen Gillan (38) dabei – jene Besetzung, die das Franchise seit Jahren prägt. Auf Instagram teilte Dwayne nun das frische Filmposter, auf dem die Gesichter der Hauptdarsteller vertikal übereinandergestapelt zu sehen sind. Zugleich machte der frühere Wrestler deutlich, dass das kommende Kapitel den Abschluss der Reihe bilden soll. "Zwei Welten prallen aufeinander. Ein letztes Spiel. #Jumanji: Open World – das letzte Spiel kommt am WEIHNACHTSTAG exklusiv in die Kinos", schrieb er zu dem Post. Damit steht den bekannten Spielfiguren ein finales Abenteuer bevor, das sie dieses Mal weit über die Grenzen ihrer bisherigen digitalen Heimat hinausführt.

Inhaltlich schlägt der neue Teil eine ganz andere Richtung ein: Die Videospielfiguren bleiben nicht länger in ihrer digitalen Welt gefangen, sondern entkommen aus der Konsole – und richten danach in der realen Welt jede Menge Chaos an. Ein bereits im Sommer veröffentlichter Trailer zeigte die vier Hauptfiguren außerhalb des Spiels als reichlich unbeholfene Versionen ihrer bekannten Avatare. Neben Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan ist auch der weitere Cast prominent besetzt: Nick Jonas (34), Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Rhys Darby und Danny DeVito (81) übernehmen ebenfalls Rollen. Hinter der Kamera setzt das Team auf bewährte Kräfte. Jake Kasdan (51) führt erneut Regie und verfasste das Drehbuch zusammen mit Jeff Pinkner und Scott Rosenberg. Zu den Produzenten des actionreichen Kinoabenteuers gehören unter anderem Dwayne, Jake und Dany Garcia (57).

Die Filmreihe geht auf das Kinderbuch von Chris Van Allsburg aus dem Jahr 1981 zurück, das 1995 mit Robin Williams (†63) in der Hauptrolle erstmals verfilmt wurde. 2017 startete dann die Neuauflage mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel", in der Teenager in ein Videospiel gezogen werden und in den Körpern erwachsener Avatare landen. Weltweit spielte der Streifen mehr als umgerechnet 848 Millionen Euro ein. Zwei Jahre später folgte "Jumanji: The Next Level" und brachte es auf über 715 Millionen Euro. Erste Ausschnitte aus dem neuen Teil präsentierten Dwayne Johnson, Kevin Hart und Jack Black bereits auf der CinemaCon. Vor Ort schwärmte Jack von den Dreharbeiten mit seinen Kollegen: "Ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit an einem Film. Das ist bislang mein Lieblingsfilm."

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

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Imago Kirsten Dunst, Robin Williams und Bradley Pierce in einer Szene aus "Jumanji" (1995)