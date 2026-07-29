"Jumanji: Open World": Erster Trailer enthüllt wildes Finale

Das Warten hat ein Ende: Der erste Trailer zu Jumanji: Open World ist da und er verspricht ein episches Finale der beliebten Filmreihe. Dwayne Johnson (54), Jack Black (56), Kevin Hart (47) und Karen Gillan (38) kehren alle für den dritten und letzten Teil der Trilogie zurück, die 2017 mit "Jumanji: Welcome to the Jungle" begann. Zwar müssen sich die Zuschauer, laut Deadline, noch bis zum Kinostart am 11. Dezember 2026 gedulden, aber im Trailer wird schnell klar: Diesmal läuft im Abenteuerfilm so einiges anders.

Im finalen Film verlässt das gefährliche Videospiel nämlich seinen gewohnten Schauplatz. Jumanji bricht in die echte Welt aus und versetzt die Charaktere in einen sogenannten Demo-Modus, was für wilde Verwirrung sorgt. Das Ziel: Die Teenager müssen ihre Helden wieder zurück ins Spiel bringen - doch ganz ohne Hindernisse gelingt das nicht. Die Zuschauer können sich demnach auf ein spaßiges Entwirr-Chaos freuen. Mit dabei sind abseits von den üblichen Verdächtigen auch mehrere bekannte Gesichter aus den vorherigen Filmen: Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas (33) und Danny DeVito (81) sind erneut Teil des Casts. Neu mit am Start sind unter anderem Brittany O'Grady und Burn Gorman (51).

Das Projekt scheint für den Cast ein besonderes Erlebnis gewesen zu sein: Dwayne Johnson, der bei dem Projekt nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent beteiligt ist, hat sich schon nach Abschluss der Dreharbeiten emotional über die Filmreihe geäußert. Die neue Jumanji-Filmreihe ist eine moderne Neuinterpretation des gleichnamigen Kinderbuchs von Chris Van Allsburg. Die beiden Vorgänger, "Jumanji: Welcome to the Jungle" und "Jumanji: The Next Level", waren an den Kinokassen äußerst erfolgreich: Die letzten beiden Teile spielten zusammen rund 1,7 Milliarden Dollar ein. Die Filme bauen auf der Grundidee des Originalfilms von 1995 auf, in dem Robin Williams (†63), Kirsten Dunst (44) und Bonnie Hunt (64) zu sehen waren und in dem ein übernatürliches Brettspiel Dschungelgefahren in die echte Welt entfesselt.

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Everett Collection / ActionPress Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black und Karen Gillian in "Jumanji: The Next Level"

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Imago Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Kevin Hart 2019 bei der UK-Premiere von "Jumanji: The Next Level" in London

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ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"