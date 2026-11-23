Für ihren großen Auftritt als Moderatoren von Wetten, dass..? bekommen Bill und Tom Kaulitz (37) prominente Unterstützung aus Hollywood. Wie das ZDF jetzt offiziell bekannt gab, werden Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) bei der einmaligen Ausgabe der Kultshow als Wettpaten auf der berühmten Couch Platz nehmen. Die beiden Schauspieler, die unter anderem durch die Jumanji-Filme weltweit bekannt wurden, sollen bei einer der Wetten mitfiebern. Durch den Abend führen die Kaulitz-Zwillinge am Samstag, dem 5. Dezember, ab 20:15 Uhr live aus Halle an der Saale. Neben der TV-Ausstrahlung wird die Sendung auch im ZDF-Streamingangebot zu sehen sein. Mit den beiden Hollywoodstars ist das prominente Aufgebot allerdings noch längst nicht komplett: Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf weitere nationale und internationale Gäste, spektakuläre Wetten und musikalische Auftritte freuen.

Tom blickt seinem Moderationsdebüt vor allem wegen der prominenten Besucher und der außergewöhnlichen Herausforderungen mit großer Vorfreude entgegen. "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten", erklärte der Musiker gegenüber dem ZDF. Für Unterhaltung ist aber nicht nur im Studio gesorgt: Hazel Brugger (32) übernimmt die Außenwette, die auf dem Campus Sursee in der Schweiz stattfinden wird. Die Comedienne kennt diese Aufgabe bereits, schließlich war sie schon 2023 in derselben Funktion für die Kultshow im Einsatz. Auch Entertainerin Parshad Esmaeili gehört zum Team und begleitet das TV-Ereignis seit November auf Instagram und TikTok sowie über die Social-Media-Kanäle des ZDF. Produziert wird die Sendung gemeinsam von ZDF, ORF und SRF.

Neben den beiden Hollywoodgrößen könnte noch ein weiterer prominenter Gast auf der berühmten Couch Platz nehmen, der mit "Wetten, dass..?" bereits bestens vertraut ist. Wie Bunte berichtet, soll auch Herbert Grönemeyer (70) für die Ausgabe am 5. Dezember eingeplant sein. Eine offizielle Bestätigung des ZDF steht bislang allerdings noch aus. Sollte der Sänger tatsächlich auftreten, wäre es bereits sein 15. Besuch in der Kultshow, bei der er in der Vergangenheit sowohl als Musikgast als auch als Wettpate mitwirkte. Dwayne und Kevin bringen ebenfalls reichlich gemeinsame Erfahrung mit, allerdings aus der Filmwelt. Die beiden Schauspieler standen bereits mehrfach zusammen vor der Kamera und waren unter anderem gemeinsam in den "Jumanji"-Filmen zu sehen. Nun tauschen die Hollywoodstars das Filmset gegen die Showcouch und dürfen bei einer der außergewöhnlichen Wetten mitfiebern.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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