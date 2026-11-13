Dwayne Johnson und Jason Statham im Duell der Glatzen

Bei Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Jason Statham (59) steht ein Kräftemessen der anderen Art bevor. Die beiden Actionstars sind laut der Website des Veranstalters die großen Namen der Baldies-Awards, die erstmals in England vergeben werden. Jeder von ihnen ist gleich dreimal nominiert. Im bedeutendsten Rennen stehen sie sich sogar direkt gegenüber: Beide haben Chancen auf den Hauptpreis "Glatze des Jahres". Ein Selbstläufer wird der Sieg jedoch nicht, denn in dieser Kategorie bekommen sie es mit weiteren glatzköpfigen Stars wie Basketballlegende LeBron James (41), Rapper Pitbull (45) und Schauspieler Stanley Tucci (66) zu tun. Hinter dieser neuen Auszeichnung steckt die Hautpflegemarke Bld Bro. Sie möchte Menschen eine Bühne geben, die mit ihrer Glatze selbstbewusst auftreten. Wer am Ende mit dem Preis nach Hause geht, entscheidet die Öffentlichkeit: Auf der Website des Veranstalters kann derzeit abgestimmt werden. Bekannt gegeben werden die Gewinner am 27. Januar 2027.

Das Duell zwischen Dwayne und Jason beschränkt sich aber nicht nur auf die Hauptauszeichnung. Auch in den Kategorien "Glatzenikone" und "Bester Schauspieler mit Glatze" treten die beiden gegeneinander an. Um den Titel der größten Glatzenikone konkurrieren sie unter anderem mit Ben Kingsley (82) und Samuel L. Jackson (77). Ebenfalls nominiert ist der kürzlich verstorbene Schauspieler Sir Patrick Stewart (†86). In der Schauspielkategorie treten ihnen außerdem Cynthia Erivo (39), Vin Diesel (59) und erneut Stanley entgegen. Aber nicht nur Stars aus Film und Sport sind im Rennen. Auch bekannte Gesichter aus dem britischen Fernsehen haben eine eigene Kategorie: Ross Kemp, Gail Porter (55), Marvin Humes, Simon Rimmer und Tim Lovejoy können auf den Titel "Beste TV-Persönlichkeit mit Glatze" hoffen.

Hinter den Baldies-Awards steckt eine klare Botschaft: Die Veranstalter wollen das Image von Haarausfall als Makel oder als Problem, das behandelt werden muss, ändern. Stattdessen möchten sie zelebrieren, wie selbstbewusst Menschen mit ihrer Glatze umgehen können. Aus diesem Anlass stehen bei der Premiere nicht nur Prominente im Fokus. Zusätzlich zu den Kategorien für die Stars sind vier Publikumspreise für Menschen aus der Community geplant. Dazu gehören unter anderem eine Auszeichnung für einen Newcomer sowie eine Ehrung für einen Supporter der Glatzencommunity. Bei diesen Auszeichnungen spielt ebenfalls die Stimme der Öffentlichkeit eine Rolle. Anders sieht es bei zwei Sonderpreisen aus: Sie würdigen besondere Inspiration sowie Verdienste rund um das Thema Glatze und werden von einer internen Jury vergeben. Und während Dwayne aufgrund seiner Glatze gleich dreimal nominiert ist, hat er vor Kurzem gezeigt, wie er mit einer üppigen Mähne aussieht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Jason Statham und Dwayne "The Rock" Johnson

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Stanley Tucci und Pitbull

Anzeige Anzeige