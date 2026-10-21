Finale: So endet "Are You The One – Reality Stars in Love"

Im großen Finale von Are You The One – Reality Stars in Love ist den Kandidaten tatsächlich gelungen, woran zwei Staffeln zuvor gescheitert waren: In der zehnten und damit letzten Matching-Night gehen alle zehn Lichter an. Damit stehen sämtliche Perfect Matches fest und die Gruppe sichert sich ein Preisgeld von insgesamt 185.000 Euro. Der ursprüngliche Jackpot von 200.000 Euro war durch verschiedene Verkaufsangebote von Moderatorin Sophia Thomalla (37) gesunken – dennoch freuen sich die Kandidaten über den Triumph im Finale. Auch Sophia lobt: "Zwei Staffeln hintereinander haben Realitystars und Normalos komplett verkackt. Und ihr, ihr habt das Spiel verstanden, ihr habt das Spiel gespielt, ihr habt den Sieg verdient."

Diese zehn Paare bilden die Perfect Matches der Staffel: Johannes und Marta, Daymian und Jenny (25), Raúl (39) und Alexandra, Robin und Francesca, Bennett und Christin, Brian und Julia (32), Germain (25) und Michelle, Marwin (29) und Joena, Laurenz (25) und Emma (25) sowie Cansin und Zoe. Johannes und Marta sowie Daymian und Jenny hatten ihre Zusammengehörigkeit schon vorher in der Matchbox bestätigt bekommen. Alle weiteren Paarungen wurden erst durch die komplett erleuchtete Finalaufstellung besiegelt.

Vor der entscheidenden Aufstellung mussten die Realitystars allerdings noch einmal kräftig umdenken. Die letzte Matchbox hatte offenbart, dass Joena und Robin kein Perfect Match sind. Gemeinsam gingen die Teilnehmer daraufhin noch einmal alle früheren Sitzordnungen, Lichtzahlen und bereits ausgeschlossenen Paarungen durch, um die richtige Kombination zu finden. Am Ende geht die Rechnung auf – bis auf eine Ausnahme: Fabi bleibt als einziger Kandidat ohne Perfect Match. Finanziell steht er trotzdem nicht mit leeren Händen da, denn durch einen zuvor angenommenen Matchbox-Deal hatte er sich bereits 10.000 Euro gesichert.

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