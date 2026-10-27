Das hätte Fabian Hesdahl mit dem AYTO-Gewinn gemacht

Fabian Hesdahl möchte ein Hilfsprojekt persönlich unterstützen. Im Promiflash-Interview verriet der Realitystar, dass er im kommenden Jahr nach Afrika reisen und dort einen Brunnen bauen wolle. Dabei geht es ihm nicht allein um finanzielle Hilfe: Er möchte selbst vor Ort mitarbeiten. Auf die Frage nach seinen Plänen für das Geld aus der Show erklärte er: "Den AYTO-Gewinn? Ja, ich habe eigentlich noch ein paar Projekte nächstes Jahr. Ich wollte noch einen Brunnen in Afrika bauen, selber mit eigenen Händen, nicht nur Geld hinschicken. Ja, dafür würde ich die Gewinnsumme eigentlich investieren." Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" bildete Fabian ein Dreiermatch mit Emma Fernlund (25) und Laurenz Pesch (25). Deren Matchbox-Entscheidung verkaufte er für 10.000 Euro. Im Finale wurde er jedoch nicht als Match gewählt und erhielt deshalb keinen Anteil am gemeinsamen Jackpot. Das Geld aus dem Matchbox-Verkauf durfte er dennoch behalten.

Bei Hilfsprojekten ist dem Realitystar vor allem wichtig, persönlich anzupacken, statt lediglich Geld zu überweisen. "Ich sage ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben gespendet, aber ich habe mein eigenes Geld genommen, bin selber dahin gefahren und habe geholfen", beschrieb er gegenüber Promiflash seine bisherige Herangehensweise. Diesem Prinzip soll auch der geplante Brunnenbau folgen: eigenes Geld einsetzen, nach Afrika reisen und dort mit den eigenen Händen mithelfen. Welche Summe er dafür konkret einplanen möchte, ließ Fabian im Gespräch offen.

Fabian erzählte im Promiflash-Interview auch von einem früheren Projekt. Gemeinsam mit Daymian war er nach Peru gereist, um dort Tiere zu unterstützen. "Zum Beispiel war ich mit Daymian in Peru. Wir haben für Zigtausende Euro Hundefutter gekauft und alles", berichtete der Realitystar. "Ich bin immer so einer, der selber dahinfährt und dann selber mit anpackt und auch Geld gibt. Das finde ich richtig schön", fasste er seine Haltung zusammen.

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RTL / Katya Bulgakova Fabian Hesdahl, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2026

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Imago Fabian Hesdahl bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, Oktober 2026

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Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, Reality-TV-Kandidat