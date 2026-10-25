"Green Flag"-Aussage: AYTO-VIP-Fans zerfetzen Germain Wolf

Germain Wolf (25) hat nach dem Finale der sechsten VIP-Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für reichlich Verwirrung bei den Zuschauern gesorgt. Auf Instagram teilte der Realitystar ein Video, in dem er selbstbewusst vor der Kamera posiert. Dazu stellte er die Behauptung auf: "POV: Du hast es endlich geschafft, bei einer Datingshow keine Red Flag zu sein." Mit dieser Selbsteinschätzung scheint Germain bei vielen Zuschauern allerdings einen Nerv getroffen zu haben. Nach der Ausstrahlung der diesjährigen Staffel stand der Realitystar insbesondere wegen seines Umgangs mit Mitkandidatin Alexandra Leonhard in der Kritik. Dass er sich nun offenbar nicht als Warnsignal, sondern vielmehr als "Green Flag" betrachtet, stößt deshalb auf deutliches Unverständnis. Entsprechend schnell füllte sich die Kommentarspalte unter dem Clip mit empörten Reaktionen. Zahlreiche User widersprachen dem Reality-TV-Star deutlich und stellten infrage, ob er sich wirklich als sogenannte "Green Flag" bezeichnen darf. Statt Zustimmung erntet der TV-Star dort vor allem Spott und scharfe Vorwürfe.

Die Kommentare fielen dabei teilweise sehr knapp, aber umso eindeutiger aus. "Nein, einfach nein", stellte ein User auf Instagram klar. Andere halten den Clip offenbar für eine gezielte Provokation und schreiben: "Das muss Ragebait sein." Auch Germains Wahrnehmung wurde spöttisch aufs Korn genommen – ein User erkundigte sich: "Hat er eine Rot-Grün-Schwäche?" Ein weiterer Kommentar geht noch härter mit Germain ins Gericht: "Und sich nach so einem Verhalten noch im Recht zu sehen und sich geil zu fühlen." Dabei richtet sich die Kritik nicht ausschließlich gegen ihn. Auch andere Männer aus der Staffel werden in die Diskussion hineingezogen. "Wer dich, Laurenz Pesch, Gigi Birofio oder sonst wen als Green Flag sieht, ist blind, taub und hirnlos", lautet ein weiterer Vorwurf. Von Zustimmung für seine Aussage war in der Kommentarspalte also kaum etwas zu sehen.

Abseits der Kritik an Germains Verhalten endete die sechste VIP-Staffel ohnehin recht ernüchternd. Beim großen Wiedersehen kam heraus, dass keiner der vier Flirts beziehungsweise Onscreenpaare aus der Villa nach den Dreharbeiten dauerhaft romantisch zusammenblieb. Während es in der Show noch Küsse, Annäherungen und mögliche Perfect Matches gegeben hatte, mussten die Kandidaten vor laufender Kamera erklären, warum ihre Verbindungen außerhalb der Datingshow nicht hielten. Bei einer bloßen Trennungsbilanz blieb es jedoch nicht: Zwischen einzelnen Beteiligten flogen beim Wiedersehen auch gegenseitige Vorwürfe hin und her. Germains aktuelles Instagram-Video erscheint somit nach einer Staffel, in der nicht nur die Partnersuche ohne langfristigen Erfolg blieb. Auch die zwischenmenschlichen Spannungen beschäftigen einige Teilnehmer offenbar noch nach dem Ende der Dreharbeiten – und sorgen nun erneut für heftige Diskussionen in den sozialen Medien.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Germain Wolf

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Instagram / germain_e Germain, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Germain Wolf bei der Weltpremiere von Peter Schillings 360°-Fulldome-Show im Zeiss-Großplanetarium, Berlin, 16.10.2025