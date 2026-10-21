Gerücht um Samira-Liebes-Comeback: Serkan Yavuz klärt auf

Kürzlich wurde berichtet, dass Serkan (33) und Samira Yavuz (32) ihrer Liebe eine zweite Chance geben wollen. Die Bild berichtete, dies aus eigenen Kreisen erfahren zu haben. In der neuen Folge von "unREAL" bezieht Serkan Stellung dazu. Der Realitystar habe sich ohnehin schon Sorgen gemacht, was der gemeinsame Auftritt der Ex-Partner in den Medien auslösen werde. Er habe Angst, dass der Einfluss der Öffentlichkeit die Harmonie zwischen ihnen wieder zerstören könnte, weil ihr gutes Miteinander eben beispielsweise falsch interpretiert werden könne – wie es anscheinend auch der Fall war.

Denn wie Serkan in seinem Podcast betont, feiern er und Samira aktuell kein Comeback als Liebespaar! "Es gibt Menschen von der Bild-Zeitung, die dann irgendwo anrufen, beim Management. Ist auch vor Kurzem passiert: 'Hey, ihr seid zusammen. Ich werde das berichten. Wollt ihr Stellung dazu beziehen?'", sei er angefragt worden, wie er erklärt. Serkan fügt hinzu: "Also eigentlich drängen die dich dazu, zu etwas Stellung zu beziehen, was du gar nicht möchtest und was wir selber kommunizieren würden, was ja aber noch nicht mal der Fall ist." Damit dementiert Serkan das Gerücht, dass er und Samira ihrer Beziehung noch mal eine Chance geben.

"Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich Samira liebe", aber Serkan wolle keinen Druck aufbauen, indem er das immer wieder öffentlich kommunizieren müsse. Ob er um sie kämpfe oder nicht, möchte er für sich behalten und, wenn überhaupt, im privaten Rahmen klären. Mit der Öffentlichkeit verschlechtere er alles nur. Außerdem betont der The Power-Kandidat bezüglich eines Liebes-Comebacks: "Leute, bei aller Liebe. Nicht, weil ich es euch nicht beantworten möchte, aber ich bin nicht in der Position, dass ich das aussprechen darf oder auch möchte. Weil ich einer Person so viel Schmerz zugefügt habe, den ich ihr nicht wieder zufügen möchte. Und ich bin nicht in der Position, jetzt zu sagen: ja, in der Zukunft vielleicht irgendwann." Er wolle eben keinen Druck ausüben. Serkan sei aktuell einfach froh, dass es so harmonisch ist und gerade alles so gut klappt. Die Trennung sei nicht gefaked, sie geben ihrer Beziehung aktuell nicht noch eine Chance und er sei derzeit Single, betont Serkan abschließend.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026