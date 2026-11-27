Serkan Yavuz (33) schaut sich die neuesten Trash-TV-Formate mittlerweile eigentlich nicht mehr an. Die erste Staffel Prominent verwandt wurde ihm in den sozialen Medien dann aber doch ganz schmackhaft gemacht, sodass er reinschauen musste – und Serkan ist erschrocken! "Ich find's erschreckend, wie da Familienmitglieder untereinander sprechen", betont er in der neuen Folge seines Podcasts "unReal". Besonders schlimm findet er Anya Elsners (22) Umgang mit ihrer Mutter. Die Teilnehmerin soll ihre Mutter nach einem nicht geschafften Spiel als "so peinlich" bezeichnet haben. Für Serkan ist ein solcher Umgang nicht nachvollziehbar. Er meint: "Wenn ich mit meiner Mutter da wäre und die kommt die Leiter nicht hoch. Ich wäre der Erste, der da runterspringen würde und sie stützen würde, um sie runterzuholen."

Gleichzeitig räumte der Podcaster ein, dass er nicht wisse, was Anya und ihre Mutter miteinander erlebt hätten und warum ihre Beziehung so sei. Die Szenen mitanzusehen, habe er trotzdem als schlimm empfunden. Serkan selbst habe auch nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater – vielmehr herrsche zwischen ihnen ein "Katastrophenverhältnis", "man hält sich aus". Dennoch würde er niemals mit ihm an einem solchen Format teilnehmen, um die Probleme miteinander zu klären. Abgesehen davon könne er niemals so schonungslos mit seinem Vater reden, wie es beispielsweise Anya macht. "Ich misch mich ja da nicht ein. Aber ich finde es halt einfach krass. Ich will so was eigentlich gar nicht sehen, aber man guckt es ja dann trotzdem. Und dann belastet es einen selber, weil man denkt, irgendwie habe ich das ja auch im Gefühl, ich schäme mich auch dafür, dass mein Vater so und so zu meiner Mutter war", aber er könnte es ihm nie so ins Gesicht sagen.

Mit seiner Mutter wäre die Situation eine ganz andere. Zwar könne er sich auch nicht vorstellen, mal mit ihr an einer solchen Show teilzunehmen. Doch würden die zwei unter diesen Umständen ganz anders miteinander umgehen, als es so manch ein Duo in der Show macht. Schon allein wegen der Spiele ist ein solches Szenario für Serkan unvorstellbar. Aber auch das künstliche Drama, das die Kandidaten für Sendezeit erzeugen, könne er im Beisein seiner Mutter nicht ertragen. Er könne es nicht mit ansehen, wenn sie von den Mitstreitern unnötig angemacht werde – auch wenn das nur Show sei und nicht allzu ernst genommen werden dürfe. "Die ist heilig. Die ist meine Heldin", gibt der Realitystar zu verstehen.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im November 2026

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RTL Katrin Elsner (l.) und Anya Elsner, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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