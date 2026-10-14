Insider: Serkan und Samira Yavuz sollen wieder zusammen sein

Haben Serkan Yavuz (33) und Samira Yavuz (32) ihrer Ehe heimlich eine zweite Chance gegeben? Genau das berichtet Bild unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Reality-TV-Paares. Demnach sollen sich die beiden nach Samiras Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2026 wieder angenähert haben – ganz still und leise. Von der zuvor angekündigten Scheidung sei inzwischen keine Rede mehr. Stattdessen sollen Serkan und Samira konkrete Pläne für eine gemeinsame Zukunft mit ihren beiden Töchtern Nova und Valea schmieden. Öffentlich bestätigt haben die zwei ein Liebescomeback allerdings bislang nicht. Auch in zwei gemeinsamen Folgen ihrer Podcasts "Main Character Mode" und "unREAL", die kürzlich erschienen sind, blieben sie auffällig zurückhaltend. In ihrem Umfeld sorgt genau das für Verwunderung – dort fragt man sich, warum die beiden nicht einfach zugeben, dass zwischen ihnen wieder mehr läuft.

Für eine Versöhnung sollen gleich mehrere Hinweise sprechen: Zuletzt besuchten Serkan und Samira gemeinsam eine Hochzeit in der Türkei und hängten an die Reise direkt einen Familienurlaub mit ihren beiden Kindern an. Überhaupt verbringen die zwei wieder auffällig viel Zeit miteinander. Beim Oktoberfest setzte Samira zudem ein deutliches Signal und band die Schleife ihrer Schürze nach rechts – nach Wiesn-Tradition ein Zeichen dafür, dass man vergeben, verlobt oder verheiratet ist. Laut dem Blatt sollen die beiden sogar bereits gemeinsam nach einer passenden Immobilie für sich und ihre Töchter suchen. Dass sie dennoch zögern, soll vor allem mit ihrer Glaubwürdigkeit zu tun haben. Anfang 2026 hatte Samira dem Blatt gegenüber noch klargestellt: "Es ist klar vorbei!"

Kennengelernt hatten sich die beiden 2021 bei Bachelor in Paradise. Schon im Finale bezeichnete Serkan Samira damals als seine Zukunft und als Mutter seiner Kinder. Es folgte eine rasante Entwicklung: 2022 kam Töchterchen Nova zur Welt, 2023 gaben sich die zwei auf dem Standesamt das Jawort und 2024 wurde die zweite Tochter Valea geboren. Zerbrochen war die Beziehung unter anderem daran, dass der Realitystar seine Frau mit Evanthia Benetatou (34) betrogen hatte. Anfang 2026 kündigte Samira daraufhin die Scheidung an. Inzwischen klingt es zwischen den beiden deutlich versöhnlicher. Wie holprig der Weg dahin war, machten die beiden aber erst kürzlich in einer neuen Folge von "unREAL" deutlich. Zwischenzeitlich herrschte komplette Funkstille. Für Samira war das besonders belastend: "Das war auch die belastendste Zeit. Und ich fand es auch ganz schrecklich, wenn irgendwie meine Mutter kam und sagte: 'Ja, Serkan hat geschrieben' – ich habe direkt Bauchschmerzen bekommen." Auch Serkan nannte diese Phase die schlimmste ihrer Trennung.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024