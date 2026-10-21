Marco Cerullo: Sein Kindheitsidol folgt ihm auf Instagram

Marco Cerullo (37) ist offenbar ein riesiger Fan von Kay One (42)! Am Rande von Fame Fighting verrät der Realitystar und Ballermann-Sänger im Gespräch mit Promiflash, dass der Rapper schon seit seiner Kindheit zu seinen absoluten Idolen zählt. Umso größer war seine Freude, als er Anfang 2026 plötzlich einen prominenten neuen Follower auf Instagram entdeckte. "Nee, der ist mir nicht in die DMs geslidet. Aber der ist mir vor bestimmt – keine Ahnung – letztens, ne Anfang des Jahres ist er mir gefolgt", erzählt Marco begeistert. Dass ausgerechnet sein großes Vorbild auf ihn aufmerksam geworden ist, kann der Musiker offenbar noch immer kaum glauben. "Und da hab ich mir gedacht so: Krass. Kay One. Das ist so mein Kindheitsidol", schwärmt er. Auf eine persönliche Nachricht seines Idols wartet Marco bislang allerdings vergeblich. Auch eine musikalische Zusammenarbeit der beiden hat sich bisher noch nicht ergeben.

Seine Begeisterung für Kay One hat bei Marco schon vor vielen Jahren angefangen – und zwar auf Mallorca. Dort besuchte der Realitystar regelmäßig die Auftritte seines Lieblingsrappers. "Ich war früher am Ballermann. Und der war ja immer auch schon 2010, 2011 war er im Rio Palace, hieß der Laden früher. Den gibt's nicht mehr", erinnert sich Marco im Promiflash-Interview. Damals ließ er sich offenbar kaum eine Gelegenheit entgehen, den Musiker live zu erleben. "Da war ich immer auf jeder Show und ich bin schon ein großer Kay-One-Fan", schwärmt der Ballermann-Sänger. Am liebsten würde Marco sogar gemeinsam mit seinem Idol einen Song aufnehmen. Aufgeben will er diesen Traum jedenfalls noch nicht: "Deswegen: Ich würde mir so ein Feature natürlich wünschen. Aber bis jetzt kam noch nichts. Ich muss ihn vielleicht auch mal anschreiben. Mal gucken."

Ganz neu ist Marcos Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Kay One allerdings nicht. Schon im Juni 2026 hatte der Realitystar davon geschwärmt, gemeinsam mit dem Rapper einen Song aufzunehmen. Schließlich arbeitet Marco inzwischen selbst an seiner Musikkarriere als Ballermannkünstler und würde nur zu gerne mit seinem langjährigen Vorbild im Studio stehen. Einen möglichen Türöffner hätte er sogar in seinem eigenen Reality-TV-Umfeld: Gigi Birofio (27) hat bereits einen gemeinsamen Track mit Kay One veröffentlicht und könnte den Kontakt zwischen den beiden herstellen. Als Marco im Promiflash-Interview auf diese Möglichkeit angesprochen wird, zeigt er sich durchaus interessiert. "Ja, ich frag Gigi mal. Vielleicht kann der da vermitteln", überlegt er. Ob sein Realitykollege tatsächlich zum musikalischen Vermittler wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena Leverkusen

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Getty Images Kay One, 2025 in Köln

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Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025