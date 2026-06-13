Marco Cerullo wünscht sich ein Feature mit Rapper Kay One

Realitystar Marco Cerullo (37) hat sich ein neues Musikziel gesetzt: Der TV-Star, der inzwischen auch als Ballermannkünstler durchstartet, träumt von einem gemeinsamen Song mit Rapper Kay One (41). Im exklusiven Gespräch mit Promiflash erzählt Marco, dass der Musiker ihm vor Kurzem überraschend auf Instagram gefolgt ist – und ihn das völlig aus der Bahn geworfen hat. Kurz darauf habe Kay One dann seinen gemeinsamen Track mit Realitykollege Luigi Birofio (27) veröffentlicht. Seitdem steht für Marco fest: Er würde zu gern der nächste TV-Star sein, der mit dem Rapper im Studio landet.

Im Interview schildert Marco, wie sehr ihn der plötzliche Insta-Follow beschäftigt hat. Er habe den Namen in seinen Benachrichtigungen gesehen und sich direkt gefragt, was dahintersteckt. "Da hab ich gesehen, das war vor den Reality Awards, da hab ich mich schon gewundert. Warum folgt mir auf einmal Kay One? Was will der denn jetzt auf einmal?", erinnert sich der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer im Promiflash-Gespräch. Als dann wenig später der Song mit Gigi herauskam, sei ihm klar geworden, dass Kay One sich offenbar gerne mit Realitystars zusammentut. Deshalb richtet Marco nun eine klare Botschaft an den Rapper: "Aber hey, falls du auch ein Feature mit mir machen willst, ich bin am Start. Wir können gerne mal sprechen."

Privat hat sich Marco in den vergangenen Jahren ein neues Standbein auf Mallorca und in der Partyszene aufgebaut. Der ehemalige Datingshow-Kandidat ist für seine energiegeladenen Auftritte bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag zwischen TV-Projekten, Studio und Familienleben mit seinen Fans. Kay One wiederum hat sich neben seiner Rapkarriere auch als Hitlieferant für eingängige Partysongs etabliert und arbeitet immer wieder mit Realitybekanntheiten zusammen. Für beide spielt Social Media eine große Rolle: Dort halten sie ihre Communitys auf dem Laufenden, zeigen Studio-Sessions, Auftritte und private Momente und bleiben so ständig mit ihren Followern in Kontakt.

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Imago, Getty Images Collage: Marco Cerullo und Kay One

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IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

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Getty Images Kay One, 2025 in Köln